Hato Mayor, República Dominicana.- Tras cumplir su sueño de conocer a Danilo Medina, Francisco Jiménez, convirtió en realidad otro deseo. El hombre más longevo del municipio Sabana de la Mar, de 117 años de edad, recibió una vivienda propia y digna.

Antes que se apague la luz de mis ojos

“Sueño ver y conocer a Danilo Medina, antes que se apague la luz de mis ojos. Le pediría que me arregle mi casita, cambie mi cama y ponga sillas en mi casa, para cuando llegue visita, que no tengo”, dijo Francisco antes de conocer al presidente de la República.

“Si no es mucho pedir y no le sale caro al Presidente, le pido que me cambie el zinc de esta casita, porque cuando duermo y llueve, me mojo”, agregó.

Emotivo encuentro

La oportunidad de estrechar en un fuerte abrazo a Danilo Medina y hacerle su petición se le presentó a Francisco, el pasado domingo 25 de junio.

Enterado de los anhelos del anciano, el jefe de Estado hizo una parada durante su Visita Sorpresa 172. Saliendo de Sabana de la Mar, se detuvo en la humilde casita. Así hizo realidad el primer sueño del hombre más longevo del costero municipio, conocerlo.

El emotivo encuentro, que se extendió por espacio de media hora, transcurrió entre abrazos y sonrisas. Allí Danilo Medina asumió con Francisco el compromiso de hacer realidad su segundo sueño: una vivienda propia y digna.

Cosa del pasado

La precaria casita en la que vivía Francisco junto a su hermana Santa Jiménez, de bambú y zinc, es parte del pasado.

A partir de hoy, vivirá de manera digna. El Gobierno hizo la entrega a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA). El Plan Social de la Presidencia acondicionó la nueva casa con muebles y otros enseres del hogar.

Con lágrimas y una sonrisa en su rostro, Francisco agradeció a Danilo Medina por cumplir la promesa de entregarle su vivienda.

Estuvieron presentes los directores del FEDA y del Plan Social de la Presidencia, Casimiro Ramos e Iris Guaba. Con ellos, el viceministro de Producción y Desarrollo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Juan Pumarol.