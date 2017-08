¿Se desvanece la lucha de “Los Verdes”?

El tiempo y otros elementos que salieron a la luz han sido los aliados del Gobierno para que la lucha del Movimiento Verde contra la corrupción y la impunidad se vaya desvaneciendo de marcha en marcha.



Y es que previo a la última gran concentración del 16 de julio se han dado varios hechos que contribuyen al desgaste del Movimiento Verde: El manifiesto de los intelectuales que solicitaban la renuncia del presidente Danilo Medina, las declaraciones de los industriales de que ellos financiaban al movimiento, la falta de recursos económicos para la logística de cada movilización y el recogimiento de los seguidores por parte de los principales líderes políticos de la oposición para enfocarse en el proceso interno de sus partidos de cara al proceso electoral del 2020.

El famoso manifiesto de los intelectuales no se le puede atribuir al Movimiento Verde, porque no fue formalmente autorizado, y siendo así no aparece entre los firmantes, pero lo percibido por la población es que la solicitud de la renuncia del jefe de Estado también vino de “Los Verdes”.

El segundo golpe vino de los industriales que afirmaron haber financiado al colectivo dejando al grupo con pocos recursos económicos para la logística de cada actividad. Eso se manifestó cuando los organizadores del Movimiento Verde empezaron a realizar colectas a través de cuentas bancarias, así como kermesse, entre otras actividades, con el propósito de financiar la logística de la gran marcha del 17 julio, que sirvió para ponerle cara a los industriales y al Gobierno.

El último y no menos importante de los factores que influyen en el desvanecimiento de la Marcha Verde, es que el expresidente de la República Hipólito Mejía nunca ha mostrado entusiasmo hacia la Marcha Verde, por lo que ha preferido enfrascarse en su candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que ha presionado al excandidato presidencial Luis Abinader a retirarse del colectivo verde para asumir un rol más dinámico en su aspiración por la candidatura presidencial.

La politóloga Rosario Espinal dijo recientemente que la Marcha Verde hasta hoy ha sido el espacio de expresión más visible de la política opositora, al margen de que esa instancia encarne un movimiento social, y en la medida que pase el tiempo, los partidos se van a ir posicionando, porque habrá de llegar un punto donde los partidos tendrán que desarrollar abiertamente sus iniciativas como negadores del gobierno.

“… La Marcha Verde impactó en sus inicios porque era una novedad que la clase media se tirara a las calles a protestar, pero ya a este momento, la Marcha Verde es un elemento más dentro del espacio político dominicano”, ha planteado la politóloga.

Explica que el futuro de La Marcha Verde dependerá del curso que tome el tema de la corrupción. ¿Cuánta presión podrá ejercer la Marcha Verde? ¿Cuánta independencia va lograr la Marcha Verde de las fuerzas políticas de oposición? Ahí hay muchos factores inciertos, pero en sentido general la Marcha Verde ha sido el lugar de los opositores que cuentan en este momento con poca legitimidad y por eso han dejado que el movimiento social haga la oposición al Gobierno, pero eventualmente, y no muy tarde, los partidos van a entrar en procesos internos difíciles, tanto el PRM como el PLD. Esos dos partidos tienen aspirantes presidenciales muy fuertes, que están enfrentados uno con otros, porque no caben en el mismo espacio.

Las disputas de los partidos de oposición por la postulación presidencial también irán contribuyendo a que La Marcha Verde en el tiempo se vaya desvaneciendo.

El miembro del colectivo verde Carlos Pimentel piensa que es todo lo contrario, ya que ese movimiento está demostrando mayores niveles de fortaleza y de tener capacidad de organizar durante varios domingos consecutivos marchas provinciales, sin que una no detenga a la otra.

Entiende que la mejor forma de comparar el crecimiento de la Marcha Verde es la del 16 de julio con la del 22 de enero y todas las marchas provinciales que se han hecho han sido exitosas, como los casos de Bonao y Moca. “Y si a eso le sumamos todas las manifestaciones de los dominicanos en el exterior se muestra que Marcha Verde se fortalece”.

Considera que “la Marcha Verde no tiene que poner más en evidencia su capacidad de movilización de ciudadanas y ciudadanos. Las evidencias están ahí, son muy claras y todo este proceso de movilización sigue fortaleciendo a Marcha Verde”.

Pese al optimismo de “Los Verdes”, la participación en las marchas no solo disminuyen en las calles, sino que también su impacto con los hashtags #MocaMarcha, #BonaoMarcha y #MarchaVerde, las tres etiquetas solo tuvieron 39,995,391 impactos, que comparadas con otras etiquetas alusivas a las manifestaciones verdes, éstas quedaron por debajo, según un análisis hecho por el experto en Social Media, Pavel De Camps V.

El próximo domingo 20 de agosto podría ser un interesante indicador del futuro del colectivo verde cuando marche en la provincia Peravia, Baní, para llegar a Punta Catalina.

“Los verdes” en el tiempo

22 de enero

Realiza la primera marcha.

5 de febrero

Recolección de firmas en el Libro Verde.

5 de marzo

Miles acuden a Marcha Verde en

Puerto Plata.

12 de marzo

Inicia el recorrido de la Llama Verde.

26 de marzo

Miles acuden a Marcha Verde Santiago.

23 de abril

Miles se concentran en San Francisco de Macorís.

9 de mayo

Marcha Verde anuncia Barrios Verdes, inician con Capotillo.

21 de mayo

Marcha Verde en Azua; plantea Danilo obstruye la justicia en el caso Odebrecht.

12 de junio Marcha

Verde toma las calles de San Pedro de Macorís y anuncia gran concentración para el 16 de julio. Después de la concentración del 16 de julio, Los Verdes han vuelto a los barrios y siguen marchando en las provincias con menos participación de personas a cada actividad.