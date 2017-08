El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que ese organismo se desplazó a las 32 provincias con el propósito de verificar la veracidad o falsedad de la información presentada por el Minerd sobre los maestros bloqueados.

Santo Domingo.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó este lunes al Ministerio de Educación (Minerd) reponer y pagar su salario, a más tardar el 10 de septiembre, a unos 3,146 maestros de los 3,929 que continúan bloqueados de la nómina.

De igual manera el gremio demandó el pago de manera retroactiva a aquellos docentes que ya fueron desbloqueados.

En rueda de prensa, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP declaro que tiene constancia de que el 80% de los docentes que el Minerd mantiene bloqueados realmente trabaja o tiene una justificación válida para no asistir a clases.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que ese organismo se desplazó a las 32 provincias con el propósito de verificar la veracidad o falsedad de la información presentada por el Minerd sobre los maestros bloqueados.

Hidalgo dijo que en el proceso de verificación caso por caso se pudo constatar que en el listado suministrado por el ministro de Educación Andrés Navarro, hay 1, 605 maestros jubilados y pensionados, mediante los decretos 192 y 193 emitidos por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, hay 207 maestros que fueron desbloqueados por el mismo ministerio al determinar que estaban en sus respectivos centros de trabajo. Otros hallazgos indican que están incluidos 98 maestros que fueron nombrados en un centro pero que laboran en otro, 48 maestros en licencia médica por enfermedad y maestras en licencia pre y postnatal, 55 en trámites de pensión y jubilación.

También 15 maestros que están fuera del país sin el permiso dela autoridad competente, cinco personas nombrados como maestros que trabajan en otra institución, 40 nombrados y asignados a colegios.

Hidalgo dijo que además hay 15 casos que no son defendibles y un total de 526 maestros bloqueados que no fueron localizados.

“Como se observa los hallazgos y las evidencias presentadas en el día de hoy, demuestran que la ADP tenía razón, en lo que respecta a la no confiabilidad de los datos emitidos por el Minerd, a la vez que reitera su compromiso por la defensa de los maestros que están desempeñando su labor y no han recibido el pago correspondiente, al mismo tiempo deja en claro que no va a defender ningún maestro que devengue un salario que no justifique”, dijo Hidalgo.

La ADP reiteró el llamado para que mañana miércoles, todos los profesores que siguen bloqueados en la nómina, se presenten a una carpa que será instalada frente al Ministerio de Educación, donde serán presentados cada uno de los casos.