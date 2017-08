Kinito Méndez desmiente que grabara merengue reeleccionista 2020

“El único tema nuevo que he grabado este año se llama ‘Con la patria en la cabeza y no me pesa’”, sostuvo Kinito.

Santo Domingo.-El merenguero Kinito Méndez desmintió que grabó recientemente un merengue reeleccionista a favor del presidente Danilo Medina. De esta forma, el cantante sale al frente de algunas publicaciones que, desde el pasado sábado, se han regado como pólvora en todas las redes y algunos medios de comunicación.

Aclaró que el tema en cuestión es una grabación vieja que se hizo para el movimiento de apoyo “2020”, que preside Domingo Contreras, para la campaña de las elecciones del pasado 2016.

“O sea, que es un tema viejo, no estaría bien grabar un merengue reeleccionista a un gobierno que apenas acaba de empezar. El único tema nuevo que he grabado este año se llama ‘Con la patria en la cabeza y no me pesa’”, sostuvo Kinito.