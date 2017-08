El cantante criollo Carlos Silver, quien en diciembre pasado se propuso romper el récord de ser la persona en durar la mayor cantidad de horas entonando canciones, no fue certificado por Guinness World Records. El récord está en las manos del hindú Sunil Waghmare, quien duró cuatro días y nueve horas cantando.

Así lo informó el propio artista, quien en diciembre pasado se colocó en una casa de cristal bajo la producción de Alberto Zayas frente de la plaza Sambil, en el Distrito Nacional.

“Cada día compruebo que no hay fuerza mayor que la voluntad, que no hay mejor premio que poder hablar siempre con la verdad, Guinness World Records “NO” me certifico con el récord Longest Singing Marathon, indican que las evidencias no fueron suficientes para que nuestro país rebatiera el récord al cantante Hindú que aún lo obstenta, no contar con la presencia con los jueces en el evento fue decisivo en el veredicto final”, escribió Silver en su cuenta de Instagram, tras indicar que ese era uno de sus mayores sueños.

El intérprete de “Insensible” recordó lo difícil que fue para él cantar tantas horas y que estuvo a punto de “colapsar, pero había una energía muy fuerte que no lo permitió y fue el apoyo de todo mi país”.

Manifestó que el más importante reconocimiento que recibió el 15 de diciembre del 2016, a las 10:00 de la noche fue el del pueblo dominicano y las personas que lo aman de verdad.

“Gracias mi gente, retomé mi carrera gracias a su apoyo, hoy sigo siendo ese soñador que entró a la cápsula de cristal y muy pronto me verán tratando de alcanzar mi récord, nuestro récord nueva vez”, anunció.

Se mostró confiado en que para ese entonces, recibirá la ayuda necesaria para lograrlo “ahora con todos los requisitos que GWR requiere como lo es la presencia de los jueces”.

Para finalizar, agradeció a todos los que lo apoyaron, con la frase “¡Sí se puede!”