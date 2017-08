Selección de RD logra boleto para Panam 2019

Con domino de principio a fin, Estados Unidos superó ayer 72-56 a la República Dominicana, durante la jornada de cierre del grupo C de la AmeriCup que se jugó en el Palacio Contador Gastón Guelfi.



La victoria dio a los Estados Unidos (3-0) la cima del grupo C y el avance al Final Four de la competición que se jugará en Córdoba, Argentina. Además de los norteamericanos, allí participarán los anfitriones argentinos, México e Islas Vírgenes. Pese a la derrota, los quisqueyanos aseguraron un boleto a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. El diferencial de puntos criollo fue de -3, mejor que Brasil (-30), Venezuela (-12) y Canadá (-9), quienes también terminaron con registro de 1-2.

Wendell Williams comandó a los dirigidos por Jeff Van Gundy con 15 puntos y 5 rebotes. Adris de León fue el mejor por Dominicana con 15 puntos; Dagoberto Peña marcó 8 y Sadiel Rojas 7 con 11 rebotes.