Designan nuevo titular en Procuraduría para el Sistema Eléctrico (PGASE)

Mediante el Auto No. 6 el magistrado Francisco José Polanco Ureña fue nombrado al frente de Sistema Eléctrico y también fue designado procurador general adjunto.

SANTO DOMINGO, D.N.- El magistrado Francisco José Polanco Ureña fue juramentado como nuevo procurador adjunto, titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

La designación del nuevo titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico fue realizada mediante el Auto No. 6, del procurador general de la República.

Polanco Ureña, quien es fiscal de carrera del Ministerio Público, al momento del nombramiento se desempeñaba como procurador general de corte de apelación adscrito a la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público.

Tras ofrecer la información, mediante un comunicado de prensa, la institución destacó que dicho nombramiento se realiza en el marco del proyecto de modernización y reestructuración de la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico, la cual será relanzada con nuevos programas para hacer más eficiente la persecución del fraude eléctrico en el país.

Resalta que con el programa de actualización que se aplica en la PGASE, impulsado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, se van cumpliendo los objetivos institucionales contemplados en el plan estratégico del Ministerio Público que busca hacer más eficiente las diferentes dependencias de la institución.

La Procuraduría destacó que la PGASE fue creada mediante el Decreto No. 107-09 como órgano de la Procuraduría General de la República, con la misión de perseguir el fraude eléctrico, mediante la aplicación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07.

En el comunicado la institución resalta que el nuevo titular de la PGASE fue posesionado en el cargo por el procurador general adjunto y primer sustituto del procurador general de la República, Rodolfo Espiñeira.