Heidy, joven madre de tres hijos está en San Juan de la Maguana, según ella bien. Hasta el momento no se tiene más detalles de su real condición de salud física.

República Dominicana.-Fue encontrada con vida Heidy Acevedo, la mujer que llevaba doce días reportada como desaparecida en la comunidad Los Corozos, en Moca.

La joven madre de tres hijos está en San Juan de la Maguana, según ella bien. se informó que Heidi fue retenida por agentes policiales y llevada a un destacamento, tras estos ver imágenes de ella sobre su desaparición a través de las redes sociales.

No ha ofrecido detalles de por qué se encuentra en esa provincia y el motivo de su desaparición.

Familiares y vecinos marcharon el pasado jueves para reclamar a la Policía y al Ministerio Público iniciar la búsqueda de Acevedo, quien salió de la comunidad El Corozo hacia Villa Trina y desde entonces parientes habían acudido en varias ocasiones ante las autoridades policiales de Moca.

“Solo sabemos que nos dijo que iba hacia Villa Trina para visitar al niño de cuatro años que está en poder de su padre Jeuris. Desde entonces no hemos recibido una llamada. Somos personas pobres y por eso no nos hacen caso. Estamos viviendo en la angustia al no saber del paradero de Heidi”, expresó en esa ocasión Fanny Acevedo, prima de la dama.

Acevedo, de 31 años de edad, es madre de tres niños de 13, 11 y cuatro años de edad, reside en una vivienda en precarias condiciones, levantada en madera y zinc, y labora en el restaurante Juan Pablo, dedicado a elaborar mofongo.