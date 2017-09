Las autoridades, quienes manifiestan tener el proceso investigativo avanzado, detuvieron en Fantino al padrastro de la hoy occisa.

Rincón, La Vega. – “Me han destrozado la vida, no tengo palabras para definir el dolor de una madre al perder una hija”. Así se expresa la profesora Bernarda Ovalle Jiménez, quien observa el paso de las horas a la espera de que la muerte de su hija, Dioscary Gómez Ovalle, encontrada muerta la semana pasada en una comunidad de Fantino, sea aclarada por los cuerpos investigativos de la Policía y la Justicia.

Las autoridades, quienes manifiestan tener el proceso investigativo avanzado para dar con el esclarecimiento del horripilante crimen, detuvieron al padrastro de la hoy occisa.

La angustiada madre define a su asesinada hija como una joven que mostraba un alto interés por llegar a ser una profesional de la psicología razón por la cual iniciaba sus estudios en la Universidad tecnológica de Cotuí (UTECO), a donde viajaba el día en que ocurrió el crimen que ha marcado a toda la región.

“Dioscary no tenía problemas con nadie, era muy tranquila y no sabemos quién pudo haber cometido ese asesinato en contra de mi hija, dejando destrozada mi alma, y solo espero el auxilio de las autoridades para que me permitan saber cuál para fue el verdejo que la asesinó de esa forma”, externó la adolorida madre en medio de llantos y consternación.

Declaró, que siempre mantenía una relación comunicativa con su hija y esta nunca le manifestó el haber tenido problemas con ninguna persona, a pesar de que mantenía un romance con alguien cuya relación se había roto hace algún tiempo.

La señora Bernarda Ovalle Jiménez tiene otra hija que había procreado durante su relación con el padre Dioskary, Carlos Rafael Gómez, quien también clama por justicia.

Dijo, que fue una gran sorpresa cuando le manifestaron que la joven asesinada y quemada en Sierra Prieta, Fantino, era su hija, pues cuando supo del asesinato pensó que se trataba del caso de la también ultimada por su novio Emely Peguero Polanco, procediendo a informarles a sus familiares en San francisco de Macoras que fuera a ver el cadáver que había sido enviado a patología forense en el hospital San Vicente de Paúl, donde se comprobó que realmente se trataba de Dioscary.

A la humilde vivienda donde residía la joven llegan diariamente familiares, amigos, profesores, compañeros estudiantes, que no logran esconder el dolor que sienten al recordarla y al ver la salvaje forma de cómo le dieron muerte.

Las investigaciones

Las investigaciones que se realizan en torno al hecho de sangre por parte de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIN) en la población de Cotuí marchan avanzadas, sin embargo, las autoridades no han querido emitir informaciones para no entorpecer el curso de las mismas.

Informes que fueron obtenidos en la comunidad por parte de personas que pidieron reservas de sus nombres, indican que el motivo del crimen pudo haber sido el envió de una fotografía vía Facebook a una persona que se encuentra fuera del país, mostrando parte de su cuerpo, y que al parecer esto motivó celos en alguien en su comunidad, y fue de ahí que se inició el proceso que culminó con su muerte.

El tema de la muerte de la joven es obligado en la comunidad de Rincón que no sale del asombro, pues tan pronto ocurrió el hecho una cadena de comentarios e hipótesis se han construido lo que permitirá que las autoridades puedan dar con los responsables del horripilante acontecimiento y la justicia aplique el peso de la ley.

Al parecer el asesinato tiene que ver con asuntos puramente pasionales que surgieron luego del envió de la fotografía a una persona ligada a Dioscary que no ha sido identificada hasta el momento, por los que los investigadores que siguen el curso de los acontecimientos.

Las autoridades desarrollan las investigaciones rastreando llamadas telefónicas que la joven pudo haber hecho durante el trayecto a la ciudad de Cotuí, así como el apresamiento de personas para fines de investigación de algunos residentes en la comunidad, que pudieran tener informaciones del hecho.

Padrastro detenido

Con relación al horrendo crimen, la Policía ha detenido a varias personas entre lo que se encuentra el padrastro de la menor, el electricista Alberto Sánchez Reynoso, quien fue apresado justamente el día del velatorio y que aún permanece en prisión en el destacamento de la Policía de Cotuí.

Algunas de las personas que fueron apresadas para fines de investigación ya han sido puestas en libertad, y otras están siendo buscadas activamente por la uniformada, ya que pudieron haber tenido participación en el hecho de sangre que han llenado de dolor a la comunidad de Rincón y el país.

Al destacamento de la Policía de Cotuí se presentó la madre de la joven asesinada, Bernarda Ovalle Jiménez junto a otros familiares, con la finalidad de ver a su pareja y se puso observar que salió llena de llantos y dolor, en lo pocos minutos que le permitieron hablar con su compañero, con quien mantiene una relación tras separarse del padre de su hija.

La madre de Alberto Sánchez Reynoso, Luordes Sandoval, también visitó la dotación policial, y su hijo le habría manifestado que ha sido salvamente golpeado por la Policía durante los interrogatorios que se le practican.

“Mi hijo es inocente de este hecho, y si sale culpable que pague por el mismo”, declaró la madre en presencia de los demás familiares.

Indicó, que alguien está detrás de hacerle daños a su hijo por lo que dijo esperar el desarrollo de las investigaciones al tiempo de expresar que su hijo es inocente de todo lo ocurrido.

Explicó la madre de la única persona que está detenida con relación al caso que sea quien sea que haya cometido el hecho es joven no se merecida ser asesinada de esta forma.

“Dioscary era parte de nuestra familia, todos vivíamos con una gran hermandad, comiendo en la misma mesa, y mire usted ahora lo que acaba de ocurrir, pero quien sea el culpable que pague, yo crié a mis hijos trabajando la tierra en la Reforma Agraria, pero realmente estamos consternados”, proclamo la madre de Alberto Sánchez Reynoso.

Esta comunidad está a la espera de que la investigación concluya por lo que piden a las autoridades que el hecho sea aclarado y los responsables respondan por el mismo.