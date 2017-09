Reporte revela Boston usó reloj Apple para robar señales a Yanquis

El comisionado Rob Manfred, quien realizó el martes una visita prevista al Fenway Park, manifestó su deseo de que este asunto se resuelva pronto. No emitió comentarios sobre las posibles sanciones.

“Lo único que puedo decirles sobre las repercusiones es que, en la medida en que haya habido una infracción de cualquier parte _no estoy diciendo que la hubo_… estamos 100% seguros de que esto no continúa”, dijo Manfred. “Si ocurrió, no ocurre más”.

No es la primera vez que una exitosa franquicia deportiva del área de Boston ha sido acusada de hacer trampa en los años recientes.

Tom Brady fue suspendido cuatro partidos por el comisionado de la NFL Roger Goodell, después de que una investigación concluyó que el quarterback estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra participó en un complot para usar balones desinflados en la final de la Conferencia Americana en 2015. Los Patriots perdieron además una selección de la primera ronda del draft.

Años antes, los cinco veces campeones del Super Bowl fueron sorprendidos cuando grababan en video las señales que enviaban los entrenadores de los Jets de Nueva York durante un partido en 2007. Nueva Inglaterra perdió una selección en la primera ronda del draft del año siguiente, y el entrenador Bill Belichick fue multado con medio millón de dólares.

Según el Times, el gerente general de los Yanquis Brian Cashman suministró un video para respaldar sus acusaciones.

El diario indicó que el video muestra a un coach de Boston mirando su reloj de Apple en la cueva y luego pasando mensajes a los jugadores.

Los Medias Rojas mantienen una tenue ventaja sobre los Yanquis por el primer puesto de la División Este de la Liga Americana.

Farrell dijo estar al tanto de la regla que prohíbe la conducta que se atribuye a su equipo.

“Los dispositivos electrónicos no se usan en el dugout”, dijo el martes, antes de que Boston recibiera a los Azulejos de Toronto. “Pero más allá de ello, lo único que puedo decir es que este asunto está en manos de la liga”.

Dombrowski consideró que es la primera vez que trabaja en un equipo acusado formalmente de robar señales.

“He estado en este deporte durante 40 años. He conocido de esto durante 40 años, del robo de señales”, dijo. “He conocido a gente que jugó en los 50 y que me habló del robo de señales. Así que creo que esto ha ocurrido durante mucho tiempo. He de reconocer eso”.