Isa Conde demanda castigar derroche de energía en el Estado

Dijo que si en las industrias, el comercio, los establecimientos turísticos y los hogares se lograra un ahorro de 10% en el consumo de energía, éste equivaldría a la producción de una planta generadora de energía de 250 megavatios.

El Ministro de Energía y Minas demandó castigar hasta con la destitución a los funcionarios públicos que incumplan los mandatos de uso eficiente y racional de energía y señaló que el derroche en ese aspecto drena en el largo plazo las finanzas públicas.

Al apoyar el funcionamiento de un régimen de consecuencias rígido en la materia, Antonio Isa Conde señaló: “Es necesario reconocer que distintos gobiernos han tomado medidas, hecho decretos y creado normas de ahorro energético que sencillamente la gran mayoría de los funcionarios responsables de cumplirlos nunca le hicieron caso”.

Isa Conde hizo el planteamiento al participar en el desayuno temático de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en el marco de la Segunda Semana de la Eficiencia Energética.

En un comunicado, el Ministro lamentó que la historia del derroche se repita no solo en el tema de la energía sino en otras medidas focalizadas en el ahorro y el uso eficiente de los recursos públicos. “Y esto tiene que cambiar. Mano dura contra los transgresores de las normas”, aseveró.

Asimismo, indicó que con la aplicación de las medidas sugeridas por el Plan Nacional de Eficiencia Energética, bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, el consumo podría reducirse en un 13.2% hasta el año 2030 con relación al año base 2013. “Estamos hablando de un ahorro de 3,276 GWh anual”, subrayó.

“El uso eficiente de energía debe convocarnos a todos y todas como uno de los principales desafíos para el desarrollo del país y para conseguir un sistema eléctrico sostenible. Acompáñennos en ésta, que debe ser una lucha constante por la eficiencia energética”, puntualizó el Ministro de Energía y Minas.

Durante la conferencia, bajo el título “Eficiencia energética: en boca de muchos y en manos de pocos”, Isa Conde se autocriticó e instó a los sectores público y privado a pasar de las palabras a los hechos.

“Mirando hacia adentro tengo que decir que, como ministro de Energía y Minas, no he hecho lo suficiente y aunque podría justificarme por la cantidad de temas y carencias que tenemos que enfrentar en el MEM, no hay una excusa válida. Tenemos que hacer más”, subrayó.

Reconoció las iniciativas privadas y públicas que, aunque parciales y dispersas, constituyen esfuerzos que merecen ser expandidos para acabar con la cultura de derroche respecto al uso de energía.

Isa Conde informó que el MEM está dando los pasos finales para el desarrollo de una campaña de uso eficiente de energía, que en principio abarcará al sector gubernamental, como parte de una Meta Presidencial que busca la reducción de un 10% en el consumo de energía eléctrica.