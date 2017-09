Finjus: las primarias simultáneas son un riesgo para el sistema

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el planteamiento de la celebración de primarias abiertas es un riesgo para el sistema político del país dada la experiencia de anteriores procesos bajo esta modalidad.



Frente a esa realidad el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que lo conveniente sería que las primarias fueran cerradas, reservadas a los miembros de los partidos políticos.

“Yo creo que de esa forma, los propios partidos políticos tendrían un mayor control de sus instituciones al igual que de los propios padrones”.

Sostuvo que el argumento de la debilidad de los partidos en la elaboración de sus padrones, para proponer esa modalidad de primarias, no es válido. “El partido que no sea capaz de organizar su padrón no merece ser parte del sistema político, esa es una realidad. Nosotros aspiramos a que las primarias sean cerradas, con el padrón de cada partido y que la Junta supervise”.

En ese sentido, se mostró contrario a que la Junta Central Electoral (JCE) organice las primarias y favoreció en cambio a que solo las supervise, como una forma de apostar al fortalecimiento del sistema político.

“No podemos seguir aprobando leyes que legitimen las prácticas negativas de los partidos, lo que debemos es legislar en sentido a lo que queremos lograr”, dijo.

Primarias simultáneas

Servio Tulio cuestionó si la JCE tendrá la capacidad de organizar primarias simultáneas, “supervisar un proceso donde habrá miles de candidaturas”. “Yo creo que eso no se corresponde con la realidad, yo creo que a los partidos hay que dejarles la opción, porque no creo que existan las condiciones en el sistema político dominicano de que todo eso suceda un mismo día”, sostuvo.

Sin embargo, Servio Tulio advirtió que el tema de las primarias y el padrón parece una excusa de las cúpulas para que la ley de partidos sea aprobada.

“Y lo que llama la atención en estos momento es que si estamos hablando de consenso, parecería desde la sociedad que se trata de un problema entre dos dirigentes políticos, Danilo Medina y Leonel Fernández, eso es lo que se percibe. Entonces porqué esas cúpulas no han querido que a la ley de partido se le dé curso”, se cuestionó.

Expresó que la cúpula de los partidos no quiere que la ley sea aprobada, por temor a ser desplazados por liderazgo joven, que pueda surgir producto de la alternabilidad.

Diputados apoyan padrones cerrados

El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reiteró su respaldo a la posición adoptada por la dirección ejecutiva de esa organización en relación a que los partidos escojan sus candidatos a puestos de elección popular mediante primarias simultáneas, organizadas por la Junta y con el padrón de cada partido. Consideraron que deben ser los militantes de los partidos quienes elijan sus autoridades y candidatos.