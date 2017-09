Desaparece hombre al intentar cruzar arroyo en La Altagracia

Los residentes de la comunidad Azafrán, de la provincia La Altagracia, reportaron que un hombre de al menos 79 años desapareció la noche del miércoles cuando intentó cruzar un arroyo de la comunidad.

De acuerdo con testigos, al momento de su desaparición, Pedro Rijo Santana estaba acompañado de su hermano, Apolinar Rijo Santana, y se dirigían a su residencia.

Apolinar explicó que cuando llegaron al lugar, intentó ver si se podía cruzar por el arroyo, pero que su hermano no le dio tiempo a decirle que no se podía cruzar. “Lo vi cuando cayó ahí, eso fue más o menos de 8:00 a 8:30 de la noche”.

“Cuando yo vi que la corriente se lo llevó, yo me quedé tranquilo porque no podía, en un sentido… si yo me tiro también habría muerto”, manifestó Apolinar.

A primeras horas de la mañana de este jueves, varios comunitarios se preparaban para salir en busca del anciano por toda la ribera del afluente.