Alcaldía de Boca Chica y Yankees inauguran estadio

La alcaldía de Boca Chica, en coordinación con los Yankees de Nueva York, inauguró el estadio de béisbol Wilfredo Hechavarría, complejo ubicado en la comunidad de Andrés.



El acto contó con la presencia del síndico de Boca Chica, Radhames Castro y del director de la academia de los Yankees en República Dominicana, Joel Lithgow.

Castro mostró su agradecimiento al equipo de los Yankees por su interés en reparar el estadio, que tenía alrededor de 25 sin ser reparado y que ahora beneficiará a una gran cantidad de niños y jóvenes que practican este deporte.

“Los Yanquis han sido noble con la comunidad. Han hecho cosas que el municipio no esperaba. El estadio tenía 25 años sin ser reparado. He quedado sorprendido con la cultura de enseñanza que tienen los Yankees. En ellos no es sólo jugar pelota, sino que también están preparando jóvenes para el bien del mañana”, apuntó el alcalde.