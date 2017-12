Luis Suárez no ve a Neymar con el Real Madrid

Fútbol. En las últimas semanas los rumores sobre el fichaje de Neymar por el Real Madrid han aumentado; sin embargo, eso no le preocupa al atacante Luis Suárez.La estrella del Barcelona tiene confianza en que Neymar no se vestirá de merengue, pues su cariño por el cuadro blaugrana se lo impediría. “Sinceramente, no lo veo. Sé cómo es Neymar y la admiración que tenía por el Barcelona y los compañeros. No lo veo ahora yéndose a jugar al Real Madrid”, declaró para el diario Marca.

Por último, Suárez reconoció que no tiene nada que reclamarle al brasileño por marcharse al PSG y abandonar España.

“Todos tenemos que aceptar que él tenía otros retos y que los quería asumir. Seguro que lo hizo con mucho dolor porque estaba feliz aquí. Era una decisión comprensible que la tomó junto a su familia. No hay reproche ninguno, sino admiración y puro cariño por todo lo que le ha dado al club y por la relación que tuvimos a lo largo de estos años”, dijo.

Suárez sacó tiempo hasta para analizar la situación de Real Madrid, quien está por debajo en liga española justamente después de ganar la Liga de Campeones. “Todos los equipos pasan por baches en los que no juegan bien o no les salen los resultados. Patean muchas veces al arco y no hay manera de marcar gol. Dentro del fútbol es normal”, apuntó.