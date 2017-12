Obispo llama a la familia a desarrollarse en valores para acabar con la violencia

San Francisco de Macorís. – El obispo Fausto Ramón Mejía Vallejo llamó a todos los dominicanos a profundizarse en desarrollar los valores familiares como fórmula para acabar con la falta de amor, incomprensión, y violencia familiar que en la actualidad golpea a la sociedad, especialmente en esta temporada navideña.

El prelado católico se pronunció en estos términos al dictar una conferencia sobre la familia auspiciada por la Asociación de Ganaderos de la Provincia Duarte, y la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples del Nordeste (Coopenor), con la participación de todos sus socios y empleados de ambas instituciones.

Mejía Vallejo, dijo que el momento actual requiere de pensar, reflexionar y tomar decisiones en pro de las familias, que es la base y el fundamento de cualquier sociedad.

Expresó en su disertación que desde los tiempos más remoto la familia aparece como la estructura social más significativa.

‘’Ya el filósofo Aristóteles ciento de años antes de nacer Jesús, nos hablaba en su libro La Economía Doméstica de la importancia de la familia para el ciudadano griego y decía que el arte de gobernar una familia es igual que gobernar una nación o un Estado’’, expresó Mejía Vallejo.

Sostuvo, que “el marido no debe cometer injusticia alguna contra la esposa, y una buena señora debe estar atenta a todas las obligaciones de su casa. Marido no sea áspero con tu esposa; para convencerla usa la persuasión y no la violencia; satisface sus deseos y hablé con ternura”.

Indicó, que la familia es el núcleo y la base principal de la sociedad que nos ayuda para la identidad y los valores de la sociedad, expresando que entre los esposos debe darse una preciosa unidad de corazones.

Entiende el prelado de la iglesia católica que a lo largo de la historia y del tiempo, el matrimonio se ha ido estableciendo con solidez, basado en el respeto a la dignidad y los derechos de cada uno en el cumplimiento de los deberes del hogar.

El obispo Mejía Vallejo resaltó que “vivimos en un mundo y una sociedad muy cambiante, dónde se le comienza a dar cabida a todo tipo de familia, la unión gay y la uniones familiares libre y sin compromiso, se va borrando la memoria histórica y la tradiciones familiares al querer arrinconar y sacar de circulación a los pobres viejitos, se quiere y pretende legalizar lo que el Papa Juan Palo II llamaba los anti valores de la cultura de la muerte, como con el aborto eutanancia, y los divorcios”.

“De ahí que sea necesario el papel protagónico de las familias, muy especialmente en el plano de la educación de sus hijos en valores fundamentales como son el amor, el respeto, la obediciencia, el servicio, la honradez, el trabajo, la responsabilidad, el espíritu comunitario, pero también los valores patrios, éticos ecológicos y morales”, agrregó.

Llamó a los padres de familias a educar a sus hijos en el amor y para el amor; en y para la libertad; el respeto mutuo en y para la tolerancia, la solidaridad y la igualdad social.

Durante el desarrollo de la Conferencia, hablaron el presidente de la Asociación de Ganaderos de la provincia Duarte, Diego Hidalgo, y Cándido Sánchez, presidente de Coopenor, quienes agradecieron a monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo por haber dedicado parte de su tiempo a fortalecer a la familia de ambas instituciones, quienes en sus mayoría participaron de la cena conferencia sobre la importancia de comenzar a desarrollar la familia en valores.

“Queremos agradecer a nuestro Obispo Mejía Vallejo por presentarse entre nosotros que estamos con nuestras familias para disfrutar de sus sanos consejos que permiten que como empresas continuemos trabajando por el camino del bien, pensando siempre que necesitamos una mejor sociedad a donde el amor y los valores siempre estén en el corazón de todos’’, externó Diego Hidalgo.

En tanto, que el presidente de Coopenor, Cándido Sánchez, resaltó significativamente el apoyo dado a la actividad por los socios de las dos instituciones.

En la conferencia cena estuvieron presentes los ex presidentes de Coopenor Leonel Paulino, Ramón Caba Rodríguez, Joaquín Velázquez, Polibio Vargas, Francisco Israel Brito, Damary de la Cruz, Wendy Brito, del departamento administrativo, y los dirigentes cooperativistas Elvis Paulino, Tabaré Peña, Enríquez María, César Taveras, José María Paulino, Eliseo Negrin, Venecia Marrero, entre otros.

La actividad se desarrolló en el salón de evento de la Ciudad Agropecuaria, donde los participantes disfrutaron de una cena especial para compartir entre las familias de las dos instituciones conjuntamente con sus empleados.