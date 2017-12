Defensa investiga militares por droga

El ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, advirtió ayer que las Fuerzas Armadas no van a empañar su reputación por encubrir a oficiales involucrados en actividades de narcotráfico.Paulino Sem confirmó que dos coroneles de las Fuerzas Armadas y un primer teniente de la Policía Nacional son investigados por el decomiso de un cargamento de drogas en el aeropuerto de La Romana.

En rueda de prensa dijo que se está realizando una investigación en conjunto con los departamentos de asuntos internos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de la República Dominicana y de la Policía Nacional.

Aunque no se revelaron nombres, entre los investigados hay un coronel del Ejército de la República Dominicana (ERD) adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), otro oficial de mismo rango perteneciente a la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) y asignado al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), y un primer teniente de la Policía Nacional, de servicio en la DNCD.

Paulino Sem dijo que la premisa que tienen es que el alijo de drogas llegó al país que no iba a salir. Explicó que la investigación se venía realizando desde hace días hasta que se concretó el lunes y se produjo el arresto de los oficiales.

“Las Fuerzas Armadas no van a encubrir a ningún oficial. No importa el rango que tenga, no importa la institución a la que pertenezca, si el oficial violó nuestro reglamento será separado de nuestras filas, y también si violó las leyes”.

Dijo que se están haciendo las coordinaciones de lugar para que a través de la Procuraduría se haga el sometimiento correspondiente. Sostuvo que tan pronto concluyan las investigaciones, las autoridades darán a conocer los detalles y se hará el sometimiento a la Justicia de las personas involucradas.

Tratan de establecer la violación de las leyes

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Droga, vicealmirante Edmundo Félix Pimentel, dijo que la investigación trata de establecer si hubo anomalías o violación a las leyes en el aterrizaje de una avioneta con un supuesto cargamento de drogas. Asimismo, Félix Pimentel dijo que las autoridades entienden que hay evidencias y premisas en torno al caso.