Miriam Cabral cree que Margarita no es la persona indicada para decir si Danilo se va a reelegir

La diputada Miriam Cabral consideró este viernes que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, no es la persona indicada para decir que el presidente Danilo Medina no se va a reelegir.

“Bueno yo no sé qué información tiene ella para decir que no hay reelección, (….) ahora lo de que no hay reelección, yo no sé de dónde sacaron ellos ese argumento, porque yo no tengo ningún tipo de informe de eso, ni sé quién le habrá dado ese informe a ellos, porque el compañero Danilo Medina es un miembro del Comité Político y tiene todas la condiciones y ha aportado a este país, ahora no sé si ella tiene algún tipo de información”, dijo.

La legisladora, quien también es miembro del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se refirió a las declaraciones que ofreció la víspera Cedeño de Fernández en las cuales afirmó que en el PLD no había “reelección ni división” y que el presidente Medina tenía claro cuál era su papel, al descartar que éste intentaría optar por un nuevo mandato.

“No hay ni reelección ni división, el presidente Danilo Medina está muy consciente de cuál es su papel histórico y cuál es su responsabilidad como líder de esta nación”, fueron las palabras de la vicepresidenta.

Cabral habló previo a una sesión extraordinaria que el Congreso realiza en la provincia Barahona.

Sobre el tema y en el mismo escenario también habló el diputado Radhamés Camacho, quien aseguró que la Constitución de la República no prohíbe la reelección presidencial.

