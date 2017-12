Venezolana denuncia fue violada por ocho hombres en Santiago

Santiago.- Una joven venezolana, dijo que fue abusada sexualmente por ocho hombres en un hecho ocurrido en un solar baldío del municipio de Licey al Medio, de esta ciudad.

La dama, quien no quiso ofrecer su identidad, solicitó ayuda para retornar a su país, y narró que no quiere permanecer un minuto más en territorio dominicano tras lo ocurrido.

“YO iba saliendo de trabajar y un muchacho que yo conocía se ofreció a darme una bola y se detuvo a comprar un refresco, entonces fue ahí cuando los otros tipos me llevaron a un solar baldío donde me golpearon y amenazaron con agredirme con un machete, yo traté de resistirme pero ellos eran muchos y me violaron todos”, narró la joven extranjera.

Sostuvo que a pesar de decirles a sus agresores, quienes eran ocho en toral, que tenía VIH para que la dejaran ir, ellos continuaron violándola.

“Cuando pude irme de ese lugar llegué hasta el motel El Arco, y ahí los empleados me socorrieron y llamaron a la policía, pero no han investigado nada de lo ocurrido”, adujo.

Se quejó de la poca atención que han puesto las autoridades a su caso y dijo que aunque puso la denuncia en la policía, no fue revisada por ningún médico, tampoco ha ido algún investigador al lugar donde alega fue abusada sexualmente.

Pidió a cualquier persona que quiera ayudar para regresar con su madre quien reside en Venezuela y quien tras enterarse de lo ocurrido sufrió un preinfarto.