Dos ex empleadas de Julio Zabala lo demandan por alegado acoso sexual

Una de ellas asegura que intentaba tocarla y besarla y otra que se masturbó frente a ella

Dos mujeres denunciaron que mientras fueron empeladas del imitador dominicano Julio Zabala sufrieron acoso sexual de parte de éste y lo calificaron de ser un “depravado sexual”. Dijeron que producto de ello tuvieron que renunciar a su cargo e igualmente presentaron una demanda.

De acuerdo a una noticia que publica el noticiero Univision, Gloria Acevedo, quien fue administradora del humorista, dijo que éste es un depredador sexual, un hombre que no tiene respeto por las mujeres”.

“Me quería besar, me quería tocar, me decías cosas faltándome el respeto todo el tiempo, hablándome de mis partes privadas. Yo antes de irme a trabajar vomitaba, no quería llegar a la oficina, le tenía hasta pánico, no quería estar sola con él”, explicó la señora que dijo trabajó con Zabala en el año 2011.

Maura Saviñón, quien señala que trabajó con el imitador en el 2010 señaló que su conducta con ella fue más agresiva, pues llegó a “masturbarse” en su presencia.

“Un día el me llama, Maura, Maura, ven acá, te voy a enseñar algo, dejó la puerta media abierta y él se estaba masturbando”, detalló al programa.