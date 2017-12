Joven que mató a su pareja ahora amenaza con asesinar a hija de dos meses

Santo Domingo.- El hombre señalado como el matador de una mujer en el sector La Yuca, en Naco, Distrito Nacional, ha amenazado con asesinar a la hija que procreó con la ahora occisa, según denunció este miércoles a periodistas el padre de la joven víctima.

Así se expresó José Daniel Féliz al presentarse en el Palacio de la Policía Nacional, donde acudió para conocer detalles sobre el proceso de búsqueda del sospechoso identificado como Alexander Sánchez, de 22 años, quien permanece prófugo de la justicia tras el asesinato de su pareja Yareimi Féliz Rosa, de 19 años.

De acuerdo al padre de Yareimi, Sánchez ha amenazado con quitarle la vida a su hija de dos meses y a otros familiares, lo que ha obligado a estos últimos a tomar medidas preventivas.

“Te puedes ir a donde quieras, que te vamos a encontrar. Quiero que todo el mundo me ayude a encontrarlo, no tengo nada que decirle, porque no quiero ni verlo”, concluyó el padre de la joven asesinada.