Este país es el mayor productor del ‘súper alimento’ de AL crucial para combatir el hambre

El Ministerio peruano de Agricultura y Riego ha informado este lunes que Perú se mantiene como el mayor productor de quinua a nivel mundial, recoge Andina. Según datos del ministerio, en 2016 el país andino produjo 79.269 toneladas de este grano, lo que supone el 53,3% del volumen total de su producción a nivel global.

Asimismo, los datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señalan que Perú vino seguido por Bolivia (44%) y Ecuador (2,7%), que ocuparon el segundo y el tercer lugar por su producción de quinua, respectivamente, recoge el portal de noticias peruano.

Según publica actualidad.rt.com, en cuanto a 2017, en los primeros diez meses se produjeron en Perú 79.200 toneladas de quinua, lo que supone un crecimiento de un 2% respecto al mismo período de tiempo en 2016.

¿Qué es la quinua y por qué es tan buena?

El llamado “regalo ancestral”, que se cultiva desde hace siete mil años en las tierras altas andinas, desde Colombia hasta Argentina, cuenta con más de 17 variedades principales, recuerda la publicación ‘Quinua, el regalo ancestral’.

La quinua, un tipo de grano rechazado en el pasado por su origen ancestral, se presenta como una opción natural y muy nutritiva para alimentar al planeta y servir de cura para algunas enfermedades debido a sus diversas propiedades salubres. Tiene un alto contenido en proteínas (entre un 13 y un 23% de la dieta diaria), aporta calorías, aminoácidos, hierro, magnesio, antioxidantes, fibra y no contiene gluten, lo que lo hace apto para los alérgicos y celíacos, y también aporta vitaminas del complejo B, C, E y otros minerales como fósforo, potasio y calcio. No contiene colesterol ni grasas saturadas y, dado su alto contenido en fibra, puede contribuir a prevenir el cáncer de colon, de aparato digestivo y estreñimiento.

Asimismo, este pseudocereal es usado en el tratamiento de heridas, abscesos, diabetes, osteoporosis y migrañas, entre otros. Además, la ‘quinua negra’ tiene propiedades medicinales ancestrales para tratar afecciones digestivas.

En 2013 incluso fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en inglés) como ‘el Año Internacional de la Quinua’, debido a su “importante papel en la erradicación del hambre, la desnutrición y la pobreza”, según el director General de la FAO, José Graziano da Silva.