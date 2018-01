Kerber elimina a Sharapova en 3ra ronda de Australia

“He aprendido mucho de los últimos 12, 24 meses. Tuve un gran 2016 y el año pasado fue un poco más difícil”, dijo Kerber, que pasó del puesto 1 al 21 del ranking al no poder revalidad sus títulos en Australia y el Abierto de Estados Unidos. “Todo el que me conoce sabe que nunca me rindo”.

La alemana se deshizo de Sharapova en apenas una hora y cuatro minutos, al contrario que la máxima favorita, la rumana Simona Halep, quien tuvo que levantar tres puntos para partido para imponerse por 4-6, 6-4, 15-13 a la estadounidense Lauren Davis en un duelo de 3 horas y 45 minutos.

Halep salvó tres puntos para partido con su servicio en el 22do juego del tercer set en 0-40, y Davis evitó cinco puntos de quiebre en el siguiente juego para mantener vivo el partido.

El tercer set duró 2 horas y 22 minutos, y después de desperdiciar tres ocasiones previas para servir para el partido, Halep convirtió su primer match point cuando la derecha de Davis salió por la lateral.

Davis, número 76 del mundo, solicitó asistencia médica dos veces en el tercer set para atender ampollas en ambos pies.

“Definitivamente fue un partido muy complicado, muy largo”, dijo Halep, quien ha alcanzado en dos ocasiones la final del Abierto de Francia pero aún no consigue un título de Grand Slam. “Nunca había jugado un tercer set tan largo, así que me alegra mucho haberlo ganado. Casi estoy muerta”.

El maratoniano duelo igualó al partido más largo del cuadro femenino de Australia en cuanto a games disputados: Chanda Rubin ganó a Arantxa Sánchez Vicario en 1996 también en 48 juegos. En términos de duración, fue casi una hora más corto que las 4 horas y 44 minutos que Francesca Schiavone necesitó para eliminar a Svetlana Kuznetsova en 2011.

Hyeon Chung se aseguró de que el siguiente choque en el Rod Laver Arena fuese también largo. El tenista surcoreano derrotó al cuarto preclasificado, el alemán Alexander Zverev por 5-7, 7-6 (3), 2-6, 6-3, 6-0.

La extensión de estos dos partidos provocó el traslado del partido de la esperanza local Ash Barty de la pista central a la Margaret Court Arena, donde la 18va cabeza de serie cayó ante la japonesa Naomi Osaka por 6-4, 6-2. Osaka será la próxima rival de Halep.

Madison Keys, finalista del U.S. Open, avanzó también al vencer 6-3, 6-4 a la rumana Ana Bogdan. En octavos de final, la estadounidense se medirá a la octava preclasificada, la francesa Caroline Garcia, quien derrotó 6-3, 5-7, 6-2 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

La checa Karolina Pliskova tuvo 11 aces en su triunfo 7-6 (6), 7-5 sobre la 29na favorita, su compatriota Lucie Safarova, en un partido en el que hubo un solo quiebre.

Keys, 17ma preclasificada y quien cayó en la final del U.S. Open del año pasado ante Sloane Stephens, salvó tres puntos de quiebre en su juego de saque para partido y finalmente se aseguró el triunfo en su primera oportunidad después de que el revés de Bogdan se estrelló en la red.

Keys se ausentó del Abierto de Australia del año pasado después de una operación en la muñeca izquierda. Jugó solo un partido después del U.S. Open para recuperarse de las molestias en la muñeca. Eso le ayudó a gozar de un buen inicio de la temporada.

“Terminé exhausta después del U.S. Open”, dijo. “Y aunque eso fue increíble, la combinación del cansancio y que la muñeca aún no estaba al 100%, necesitaba un reposo, y por lo mismo me emocionó mucho el inicio de la nueva temporada”.

En el cuadro masculino, el periplo del argentino Juan Martín del Potro, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2009 y que regresaba a Melbourne tras cuatro años ausente, terminó también el sábado tras caer ante el checo Tomas Berdych por 6-3, 6-3, 6-2.

Novak Djokovic avanzó de ronda tras eliminar al español Albert Ramos-Viñolas (21er favorito) por 6-2, 6-3, 6-3. El serbio, que ganó seis veces en Australia, sigue con su reaparición al más alto nivel tras seis meses de baja por una lesión en el codo derecho.

“Obviamente esta vez tengo que ser más humilde con mis expectativas porque no he jugado durante seis meses”, dijo Djokovic, 14to cabeza de serie, que en octavos tendrá enfrente al surcoreano Chung.

Además, el quinto preclasificado Dominic Thiem, eliminó al francés Adrian Mannarino por 6-4, 6-2, 7-5 para pasar a octavos de final por sexta vez consecutiva en un major. El austriaco se verá las caras con el estadounidense Tennys Sandgren, que continuó su mejor racha como profesional al derrotar al alemán Maximilian Marterer por 5-7, 6-3, 7-5, 7-6 (5).

El ex número uno del mundo junior Marton Fucsovics venció al argentino Nicolas Kicker por 6-3, 6-3, 6-2 y el italiano Fabio Fognini (25to preclasificado) hizo lo propio con el francés Julien Benneteau por 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 6-3.