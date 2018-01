Es el tercer cáncer que enfrenta la artista de 29 años y quien promete que regresará a los escenarios

La merenguera Juliana, quien ya dos veces ha vencido el cáncer, anunció que por tercera vez se enfrenta a esta grave enfermedad y que este lunes será sometida a una cirugía de mama.

“Siempre he sido muy transparente con mis temas de salud y he recibido su apoyo y cariño, por eso me dirijo a ustedes para informarles que hoy me someteré a un proceso quirúrgico producto de cáncer de mama, el 3er. cáncer que enfrento y que estoy segura que venceré”, escribió en Instagram la joven de 29 años.

“La reina del mambo” dijo que agradecía de antemano, los buenos deseos y oraciones de sus seguidores. Sin embargo, pidió privacidad tanto para ella y su familia, “en este momento tan importante de mi recuperación”.

“La vida es para vivirla, no para tratar de entenderla, por eso no perderé mi tiempo preguntándome: ¿Por qué a mí?”, expresó la intérprete de “Estúpido”.

Juliana O´Neal expresó que partir de este día, iniciará una nueva lucha para seguir viviendo y compartiendo con sus seres queridos y todo aquel que disfruta su lado artístico.

“Mi misión a partir de este momento es llevar un mensaje de prevención! El hecho de ser joven -tengo 29 años- no te excluye de padecer cáncer de mama”, subrayó la artista.

“La guerrera se ausenta, pero regresará con más fuerzas para seguir viviendo y entreteniendo a su gente! ¿Me acompañan a luchar esta batalla?”, finalizó el post que acompañó de una imagen alegórica a la lucha contra el cáncer.

En el 2013 la merenguera fue operada de ganglios o tumores cancerígenos en la glándula tiroides, conocido como “carcinoma papilar”, que le fueron extraídos en Cedimat. Afortunadamente, pudo superarlo.

Anteriormente, la joven cantante había vencido el cáncer linfático, (linfoma de Hodking) con el cual tuvo que batallar desde los 11 años de edad.