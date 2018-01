Nadie defendió las primarias abiertas en la reunión de JCE

Algunos de los participantes de la reunión de la Junta Central Electoral (JCE) con los presidentes de partidos revelaron que en el encuentro los defensores de las primarias abiertas no agotaron turnos para defenderlas.



Durante cuatro horas los presidentes de 21 de los 26 partidos que tiene el sistema, debatieron ampliamente sobre la modalidad de primarias para elegir a los candidatos a cargos de elección popular y todos los que hicieron uso de la palabra estuvieron a favor de la propuesta de la JCE que deja a libertad de los partidos la forma de escoger sus candidatos a los distintos cargos.

Según algunos de los participantes que fueron consultados por elCaribe, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, reiteró ante los representantes de los partidos su postura de que imponer a los partidos primarias con padrón abierto y simultáneas, violan la Constitución de la República en varios artículos incluido el 47 y el 277.

Sin embargo, aclaró a los participantes del encuentro, que aún el PLD no ha consensuado el tema de las primarias y que su exposición no refleja una decisión del Comité Político de la organización porque aún no se ha tomado la decisión.

A su salida del encuentro, Fernández reiteró que es necesario que todos los partidos se pongan de acuerdo sobre las leyes que los regirán.

“Nadie defendió las primarias abiertas en esa reunión, el consenso fue para que se hagan con padrón de los partidos”, expresó uno de los participantes en el encuentro y que pidió reserva de su nombre. El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, reiteró que sería imposible para ese organismo organizar primarias para 26 partidos el mismo día.

El presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Marino- Vincho- Castillo, agotó dos turnos y en ambos advirtió sobre las distorsiones y la posibilidad de que el dinero con origen espurio penetre a la política a través de las primarias abiertas y el voto preferencial.

Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia y que participó en el encuentro y agotó uno de los últimos turnos, declaró que durante la conversación quedó claro que las leyes deben aprobarse bajo amplio consenso y que no sean leyes insípidas y “que solo llenen un requisito”.

Puig también dijo que todos los participantes reconocieron la autoridad reglamentaria de la JCE.

El debate viene desde el año pasado

El PLD anunció en octubre que contratará a juristas para analizar si la aprobación por parte del Congreso Nacional de primarias simultáneas y con el padrón de la JCE es contraria a la Constitución. La oposición política, entre ellos el PRM, acusa a un sector del PLD de intentar imponer, unilateralmente, las primarias abiertas. El país celebrará elecciones presidencias y congresuales en mayo de 2020 y municipales en febrero de ese año.