Tobal: Crimen de madre e hijos es alerta a la sociedad

La fiscal de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia, Marisol Tobal, dijo ayer que el caso del cuádruple crimen de una madre y sus tres hijos, es una alerta para toda la sociedad, de hasta dónde está llegando el nivel de violencia en nuestro país.



“Un crimen como este, tan horrendo, donde una familia entera ha sido asesinada, no se había visto en nuestro país, entonces, esto es un alerta, de que debemos de trabajar profundamente con la problemática de la violencia, pero no para crear programas cuando ya se ha cometido el hecho, sino trabajarse con la familia y educar los niños correctamente, en una cultura de paz”, indicó.

Dijo que aunque se está trabajando con las familias del barrio Enriquillo, que fueron afectadas por la tragedia, cree que no es suficiente ya que, a su juicio, toda la sociedad en general, las iglesias, los clubes y las ONG deben unirse para hacer un trabajo en los barrios y sectores del país en ese sentido.

Víctor Alexander Portorreal Mendoza, imputado del crimen, fue condenado a un año de prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís como medida de coerción. Anoche todavía permanecía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Procurador califica de penoso crimen

El procurador Jean Alain Rodríguez calificó de penoso el cuádruple crimen y con relación al reclamo de algunos sectores de que a Portorreal Mendoza deberían de aplicarle la pena de muerte, dijo que es partidario de que se cumpla la ley y que el Ministerio Público logró contra Portorreal Mendoza una “ejemplar” medida de coerción. “La ley que tenemos, es la que tenemos; y tenemos que respetarla. Ese pedido (de pena de muerte o penas más drásticas) debe debatirse en el Congreso y si fuese aprobado, pues también lo aplicaríamos con todo el peso de la ley”, afirmo.

Crisis despertó perfil psicópata de “el Metálico”

Portorreal Mendoza (el Metálico o Greña) se había quejado días antes de cometer el cuádruple asesinato de su situación económica con su jefe en un taller de motores Harle Davidson, su “amiga de confianza” y un familiar.

En el interrogatorio, su jefe Miguel Alejandro Ureña Marranzini testificó que Portorreal Mendoza siempre se quejaba de que no podía mantener a Reyna Isabel Encarnación y a sus tres hijos con lo poco que ganaba. “En esos días hasta su mamá vino aquí, al taller, y me dijo que no sabía cómo Greña iba a mantener esa familia si lo que él ganaba no daba ni siquiera para él mismo”, refirió.

También su “amiga” Krystel Alexandra Tejeda, con quien fue a la playa luego de asesinar a su familia, refirió en los interrogatorios que “Alex”, siempre se lamentaba de que no tenía dinero suficiente para mantener a su familia y que eso lo atormentaba.

Su tía Johane Mendoza declaró: “Entonces yo pienso que por esa misma situación económica, el verse sin dinero, los muchachos pidiéndole y la mujer exigiéndole, lo llevó a la locura”, afirmó.

Fiscal DN y juez Vargas vieron perfil de psicópata

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, y el juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, le dieron la calificación de “perverso” a Portorreal Mendoza. Vargas lo comparó con Adolfo Hitler y Charles Manson.

La suegra de Portorreal Mendoza, Margarita Morales Burgos, dice que era “loco”, con la niña más pequeña de seis años, Ángela Encarnación, a quien le decía “mi ñoñita”, y a la que primero violó y después mató “sin la más mínima compasión”. El psicópata es definido como una persona que actúa sin sentir remordimiento por sus hechos.