Hijo de mujer que se robó gemela asegura que su madre tenía un embarazo psicológico

El hijo mayor de Raquel Almonte, la mujer que se robó una gemela del hospital Rafael Estrella Ureña, de Santiago, pidió disculpas a los padres de la bebé y aseguró que su madre hizo un embarazo psicológico.

Explicó que cada mes su progenitora acudía al médico a hacerse chequeos rutinarios por el presunto embarazo, aunque admitió que nunca vio ni una de las supuesta sonografías que se hacía.

“Ella tenía un embarazo psicológico, el marido la atacaba constantemente de que quería tener un hijo con ella y ella ya no puede tener hijos porque hace 13 años que ella se preparó”, narró al programa José Gutiérrez, que se transmite por CDN, canal 37.

Entiende que su madre, quien tiene cinco hijos, no se encuentra en buen estado de salud mental, porque de ser así no acudiría mensualmente a un centro de salud con esa idea. Cree que para “robarse un bebé no hay que hacer tanto drama, cuando eso se puede hacer en menos de un día. Nadie se va a esmerar tanto al menos que no esté bien de la cabeza”.

El joven, cuyo nombre no reveló, dijo que cuando ella llegó a la casa con la bebé pensaron que era producto del embarazo porque “realmente ella tenía la barriga grande”.

“A esa familia le pido excusas por todo el inconveniente, yo no tenía ningún conocimiento sobre esto, lamento mucho todo el sufrimiento que nosotros le pudimos haber hecho pasar”, expresó.

La dama, que es empleada de una banca de lotería, fue apresada la tarde de ayer y la bebé fue recuperada. Raquel enfrenta cargos que pueden llevar a una condena de hasta 10 años de prisión.

Al ser detenida dijo a las autoridades que se robó la bebé de Noelia Sánchez Lara porque su esposo quería tener un hijo con ella y la tenía presionada.

