Regidores del PRM en SDE denuncian vejámenes por caso de envasadora de GLP

Santo Domingo Este.- El bloque de Regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), denunciaron que son víctimas de vejamenes y retaliaciones en el Concejo Edilicio por su postura firme y en contra del proyecto de la envasadora de GLP, Rojo Gas el 27 de abril pasado.

Robert Arias, Bernarda Aracena, José Sánchez y Milagros Segura, explicaron que tras su rechazo a la aprobación de una resolución en la que se buscaba aprobar con carácter de “urgencia” la ampliación de la envasadora de GLP Rojo Gas, del sector El Trángulo de Alma Rosa II, han surgido algunas retaliaciones a los Ediles de esa bancada.

Arias, vocero de la bancada perremeísta manifestó que las acciones en contra del bloque del PRM han pasado de las amenazas al tiempo que reveló que en la sesión de este jueves pasado fue excluida sin justificación alguna la regidora Bernarda Aracena, quien es concejal ante el asesinato del ex edil Catalino José Sánchez.

Afirma además que la decisión de sacar a esta última del concejo es una retaliación por la postura firme que ellos mantuvieron en rechazo a la iniciativa que buscaba beneficiar a una empresa local de venta de Gas Licuado de Petróleo.

El concejal Robert Arias denunció que el PRM y sus regidores en Santo Domingo Este son objeto de una campaña de desinformación y de ataques para hacerle daño. Igualmente negó que el alcalde Alfredo Martínez, ni ningún otro funcionario del cabildo le trace pautas a él y a su bloque.

“Nosotros en ningún momento hemos recibido chantaje de nadie, ni nos dejamos chantajear de nadie que no se corresponda con la verdad y emplazo públicamente al honorable Felito Rodríguez del PRD a retirar la acusación ante los demás regidores presentes en esta Sala Capitular”, reaccionó Arias el pasado jueves en la sesión ordinaria del cabildo de Santo Domingo Este.

Reiteró que la bancada de regidores del PRM ejerce su derecho al voto ante cualquier proyecto cuándo lo ve correcto y beneficia al municipio.

“Aquí cuando nosotros votamos lo hacemos conscientemente, no en base a chantaje. Al Partido Revolucionario Moderno no lo dirige ningún otro partido, nosotros somos responsables de nuestros actos. Eso no es verdad ni el alcalde ni nadie nos traza pautas, votamos cuando creemos lo correcto”, concluyó Arias.

Bernarda Aracena

En tanto que la regidora Bernarda Aracena, dijo que si haberse opuesto a que se apruebe la ampliación de una empresa de expendio de Gas Licuado de Petróleo, lo que ha provocado su expulsión lo asume con responsabilidad.

Aracena, quien sustituyó al suplente a regidor reformista Epifanio “Ña” Abad Nepomuceno, el cual ocupó la posición por varios meses, dijo que llegó a ese puesto amparada por la ley 176-07 la cual dijo establece bien claro que hacer ante la muerte de un Regidor.

“Me corresponde a mí porque el regidor era del PRM y el primer suplente está impedido de ocupar el cargo, estamos aquí porque así la ley lo dice, ustedes los reformistas no aportaron ni un solo voto para sacar un regidor, oportunistas, quieren aprovechar todos los terrenos”, puntualizó airada la dirigente perremeísta.

Bernarda Aracena prometió que volverá al Concejo Edilicio próximamente, o en el año 2020, ya que según explicó es una dirigente política a tiempo completo y que trabajará para ello.

Se recuerda que en las pasadas elecciones presidenciales, congresuales y municipales el Partido Reformista Social Cristiano fue aliado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el caso municipal en la que conformaron una sola boleta con regidores y suplentes de ambos partidos.

Durante esas elecciones fue electo el Regidor José Catalino Sánchez por el PRM, quien fue ultimado de un disparo en la cabeza y por cuyo caso fueron apresados su suplente a regidor y un hermano de este, quienes guardan prisión cumpliendo una condena de 20 y 30 años por este caso.