Autoridades prohíben tema de Fefita y El Mayor

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) prohibió este viernes una serie de canciones que, a su juicio, promueven la “obscenidad, violencia e inmoralidad”.



Mediante la resolución No. 001-2018, la entidad notificó y advirtió sobre la no presentación en radio y televisión de los temas y videos “Menéate”, de El Mayor Clásico y Fefita La Grande; “Mi Totico”, de Sheka Sánchez; “Limonada Coco”, de Musicólogo The Libro y Lápiz Consciente”; “Me subo arriba”, de La Insuperable, y “Si tu novio te deja sola”, de J Balvin y Bad Bunny.

Además, “Nunca me amó” de Jon Z x Baby Rast x Boy Wonder”; “La última vez”, de Anuel AA x Bad Bunny, y “0 sentimientos”, de “Jon Z, Baby Rasta, Noriel, Lyan, Darkiel y Messia”.

La resolución fue sustentada en las expresiones e imágenes en contra de la moral y las buenas costumbres que contienen los temas musicales mencionados, además de ser consideradas ofensivas e inapropiadas.