Ministro de Agricultura dice no quiere ver políticos ni amigos ofreciéndole contratos

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, advirtió este lunes que no es contratista, que no le interesa un contrato porque gana bien para vivir tranquilo, y que por tanto no quiere ver en su despacho ni a políticos ni a sus amigos ofreciéndole contratos.

“Yo no quiero ver a nadie aquí recordándome que somos amigos y diciéndome que esto es para los dos y que firmemos este contrato, y que hay algo por abajo, porque a mí eso no me interesa. El que quiera que le dé cuarto a los agricultores directamente, no a mí.”, dijo Benítez, al encabezar la primera reunión de su gestión, que recién inicia, con el sector agropecuario en pleno.

En el encuentro sostenido en la sede de Agricultura dijo que todo se va a hacer como mandan las leyes de la República Dominicana. “A mí me advirtió una persona que los primeros que se van a hacer enemigos míos es mi familia, porque van a aparecer 700 primos que tú no conocías y todo el mundo viene con un folder diciendo que quiere empleo. Los segundos son los amigos tuyos… con un empleo o una contrata. Y los terceros son los políticos, el político del pueblo que quiere que tú le nombres uno. Ahora mismo yo lo que necesito es que me dejen trabajar, porque tenemos la decisión de hacer un cambio en la forma de actuar de las instituciones públicos del sector”, planteó Benítez.

Y respondiendo a una pregunta sobre las críticas que se hacen, partiendo de los males que tiene el país y las debilidades en algunas áreas de la agropecuaria, indicó que sostuvo que su objetivo y compromiso es con los agricultores del país y que está abierto a las críticas. “El que tenga una crítica, a mí me interesa escucharlo, porque hay que poner atención a lo que es una crítica. “El que tiene una crítica lo hace por alguna razón, no lo hace por joder. Yo quiero que las personas que tengan algo que decir vengan aquí”, apuntó.

Benítez informó que el Ministerio de Agricultura tendrá un día abierto al público, que probablemente será el martes, desde las 6:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche para recibir a todo el que quiera hablar. “Para eso usted viene y se anota, como cuando visita un médico. El que llegó primero se va primero. Pero vamos a privilegiar a las organizaciones de productores y de cooperativas.

Yo tengo un millón de amigos, y si viene ese millón a hablar conmigo, imagínese usted. Si usted es amigo mío venga a hablar conmigo a través de su asociación, una comisión. Y ninguna comisión con ningún grupo sectorial va a ser de más de una hora”, expresó.