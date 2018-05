Canelo Álvarez fuera de clasificaciones por no inscribirse en Boxeo Limpio

MÉXICO — El Consejo Mundial de Boxeo dejó fuera de sus clasificaciones del mes de mayo al peleador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez por no inscribirse en el Programa de Boxeo Limpio, necesario según las reglas del organismo, para el campeón y los primeros 15 clasificados del organismo.

Canelo Álvarez, quien está por cumplir el tercero de seis meses de suspensión por parte de la Comisión Atlética de Nevada por el tema del clembuterol en un par de exámenes realizados en el mes de febrero, ha externado, así como la empresa Golden Boy Promotions, que él se hará los exámenes antidopaje cuando llegue el momento de combatir, como lo ha hecho desde que combatió en 2013 con el estadounidense Floyd Mayweather.

El hecho de que Canelo no esté dentro de las clasificaciones, no afectaría para nada las negociaciones para un segundo duelo con Gennady Golovkin en el mes de septiembre, puesto que una vez que Canelo acepte hacerse los exámenes con la Agencia Voluntaria Antidopaje, quedaría enrolado en el programa, y no tendría problema en aprobarse la batalla.

Eric Gómez, presidente de Golden Boy, dijo que Canelo Álvarez se hará todos los exámenes necesarios una vez que se haya firmado la revancha con Gennady Golovkin y no antes. GGG pidió hace unos días, después de ganar a Vanes Martirosyan, que esperaba que Canelo se inscribiera al programa Boxeo Limpio para poder hacer la segunda batalla.

“Es algo administrativo, (Canelo) él ha estado en VADA por muchos años en sus peleas”, dijo el titular del CMB, Mauricio Sulaimán. “Tiene que inscribirse en el programa de boxeo limpio, nos hemos comunicado con Golden Boy desde hace varias semanas, es un papeleo que hay que llenar, ellos están conscientes de ello”, añadió hace unos días sobre el tema el dirigente boxístico.

La diferencia entre hacerse los exámenes dentro del Programa Boxeo Limpio y hacerlo como Canelo lo ha hecho desde hace casi cinco años es que, en el primero, estaría disponible para hacerse los exámenes los 365 días del año, mientras que en la otra modalidad, sería a partir de que firme el contrato y hasta el día de la pelea.

Golovkin dijo hace unos días que el hecho de que Canelo no se haya inscrito ya al programa no le agrada, y que iba a pedir que lo hiciera, sobre todo después de que un problema de dopaje, causado por consumo de carne contaminada con clembuterol, ocasionara la cancelación de la pelea del pasado 5 de mayo.