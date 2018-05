Marchena desmiente muerte del padre de Danilo Medina

El vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, desmintió este jueves que el padre del presidente Danilo Medina haya fallecido como se ha rumorado.

Marchena fue categórico al decir “eso no es verdad, el padre del Presidente no ha muerto, eso no es verdad”.

Juan Pablo Medina, de 99 años, está ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras presentar un sangrado gastrointestinal.

Anoche fue visitado por su padre, el jefe de Estado, quien dijo que su progenitor estaba estable dentro de su cuadro de salud. De igual modo, agradeció a todo el país por preocuparse por su salud.

