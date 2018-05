Reeligen a Quique presidente del PRSC

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) reeligió ayer, en una Asamblea Nacional Ordinaria, a Federico (Quique) Antún Batlle como presidente de esa organización para el período 2018-2020.



La asamblea contó con una asistencia de 1,281 delegados, de una matrícula de 1872. Fueron electos, además, Ramón Rogelio Genao, como secretario general; José Balaguer, secretario de Organización, y Eddy Alcántara, presidente en funciones.

También fueron electos Máximo Castro Silverio, como primer vicepresidente; Ricardo Espaillat, segundo vicepresidente, y Sergia Elena de Séliman, tercera vicepresidenta. Además, Frank Martínez, secretario de Asuntos Electorales y Ramón Féliz Madera, secretario de Actas y Correspondencias, entre otros.

La asamblea, que estuvo pautada para las 11:00 de la mañana en el Coliseo de Boxeo Carlos (Teo) Cruz, empezó a partir de las 11:45, tras la verificación del quórum.

Discurso

Durante su discurso, Quique Antún señaló que el reformismo le devolverá al pueblo dominicano la tranquilidad, con orden y disciplina, y aseguró que “asumimos el reto, aunque sabemos que será difícil, pero no tendremos miedo”.

Al tomar el juramento a la directiva, la cual describe como la “única y verdadera”, Antún Batlle señaló que llegar a ese día no fue fácil, por la razón de que “la traición, la asechanza alevosa y la perversidad de algunos, se han cebado en nuestra organización”, y se había mantenido paralizada por más de un año.

Dijo que a los que usan la maldad, la mentira y la mezquindad les tienen los brazos abiertos, pero “cuando quieran hablar verdad, cuando quieran actuar conforme al esquema democrático y cuando quieran defender los principios y valores del partido”.

“Pero no me presto ni me prestaría para sinvergüencería y me da pena ver hombres representantes de la sociedad hablando mentiras y falsedades”, expresó.

Asimismo, anunció que en los próximos días convocará a la Comisión Política Nacional y a la Comisión Ejecutiva para proponer el Plan Nacional de Reorganización para renovar los directorios provinciales, de circunscripciones, municipales, de distritos municipales y de ultramar.

Elección

La modalidad que se utilizó en la asamblea para elegir a las nuevas autoridades fue la de votación ordinaria, la cual fue aprobada a unanimidad por los asambleístas.