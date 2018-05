Mañana darán a conocer comisión del Senado que estudiará ley de partidos

Será este miércoles cuando el Senado de la República dé a conocer los nombres de los legisladores de esa cámara del Congreso Nacional que se sumarán a la comisión especial que estudia el proyecto de ley de Partidos Políticos, a fin de buscar un consenso que facilite la aprobación de la iniciativa.

Esta información la ofreció el senador José Rafael Vargas, quien además aseguró que existe un acuerdo previo para que los senadores participen en esta reunión solo como invitados, para que esto a su vez, facilite la aprobación de la pieza en ambas cámaras legislativas.

“En el día de mañana, en el marco de la sesión, el presidente habrá de anunciar quiénes serán los senadores que van a integrarse a la comisión especial de la Cámara de Diputados, que podamos ponernos de acuerdo con los diputados. Que podamos ponernos de acuerdo con los diputados, integrarnos a esa comisión de la misma forma en que nosotros lo hacemos cuando invitamos diputados aquí a diferentes comisiones especiales, de manera que cuando la cámara apruebe el proyecto en el hemiciclo y lo devuelva al Senado, ya aquí tengamos una idea acabada de qué fue lo que se discutió y se acogió en la Cámara de Diputados”, explicó Vargas.

Sin embargo, algunos legisladores dejaron claro que lo que se decida debe hacerse por consenso.

“Desde el inicio de esta discusión se ha expresado que una ley de partido solamente es posible en la medida en que todas las agrupaciones del sistema puedan sentirse conteste de acuerdo al contenido de esa pieza, tiene que ser una pieza de conceso con todas las fuerzas políticas”, sostuvo el diputado José Ignacio Paliza.

Mientras que el senador Tommy Galán manifestó que saluda cualquier decisión que se tome porque al final “el que no gana dentro, no gana fuera, el que no gana afuera, no gana adentro”. Empero, entiende que el siglo XXI impone, frente a lo que demanda la sociedad, mayores niveles de transparencias y que el mecanismo de primarias abiertas, así lo garantiza.

En la semana pasada, el presidente de la República, Danilo Medina, pidió a los presidentes de las cámaras legislativas la conformación de una comisión bicameral con la representación de los distintos partidos para tratar el tema de las primarias.