Margarita Cordero anuncia cierre de portal 7dias.com.do

Santo Domingo.- La periodista Margarita Cordero, confirmó la noche de este martes que el portal 7dias.com.do será cerrado en los próximos días.

“Sufro que 7días desaparezca del universo mediático. Deja un hueco que, con toda seguridad, ocuparán quienes no merecen ni siquiera existir. Esa parece ser la ley inexorable del mercado canalla. No hay que resignarse, sin embargo. No hay que dejar que la largura del túnel nos impida ver la luz que nos espera a su final”, expresó Cordero a través de un artículo publicado en el mismo medio.

Bajo el título “Adiós a 7dias.com.do” la comunicadora, que dirigió varios años ese portal noticioso, hace un resumen de cómo fue su llegada a ese medio de comunicación y parte de sus vivencias allí.

“No hubiera querido nunca escribir el epitafio de 7días, porque es hacerlo sobre la muerte de un sueño personal. Pero me lo pidió, y creo que desde el hondón del alma desde el cual también escribo, una persona de esas a las que digo “primero eres mi amigo y, después, lo que te dé la gana. Esa persona es José Ramón Brea, a quien, con genuino orgullo, considero amigo”, explica Cordero.

“Cada vez son más escasos los espacios en los cuales poder decir lo que pensamos. Hasta hoy, cuando cierra para siempre, 7días ha sido uno de ellos. Su mudez funeraria se agrega al silencio de otras voces que han luchado por un periodismo digno y han sido contrapeso del poder. Duele e inquieta. No le pregunté a José Ramón Brea por qué ha tomado la decisión de cerrar a 7días, pero lo imagino. Puedo o no estar de acuerdo, igual lo lamento, aunque sirva de nada….”, continuó.

Según informes no confirmados, el medio dejaría de funcionar el 30 de este mes.