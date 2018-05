Tribunal ratifica prisión preventiva a Manuel Rivas; abogados dicen tiene cáncer de próstata

República Dominicana.- La Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, rechazó el recurso de Apelación que sometió el ex director de OMSA, Manuel Rivas, para que le variarán la prisión preventiva a garantía económica y presentación periódica.

Los abogados de Manuel Antonio Rivas, presentaron un certificado médico de un Centro Medico privado, que certifica que el ex director de OMSA tiene cáncer de próstata.

El fiscal Pedro Medina, refutó referida prueba prueba y dijo que dicho documento tenia que ser certificado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para ser considerado como prueba valida por el Ministerio Publico.

También, Medina uso como prueba en contra del recurso de apelación de Rivas, el expediente contentivo de las llamadas de Whatsaap entre Argenis y Yuniol Contreras, que presentaron los abogados del acusado para presentar su apelacion, explicando que dicho documento era una prueba de que si le cambian la medida a Rivas, este entorpecería la investigación sobre el caso, ya que ni él, ni la fiscal de la Provincia Olga Diná Llaverías, tenían dicho documento.

De su lado la hija de Yuniol Ramirez, presente en la audiencia, entre sollozos pidio que Rivas y otros acusados de matar a su padre se “Refundan” en la cárcel.

En tanto, el ex director de OMSA expresó “no soy un asesino, no soy un ladrón, toda mi vida lo que he hecho es servir a los demás, me duele la cárcel, pero.mas ne duele, la muerte de Yuniol, yo no lo maté, ni lo mande a matar, los que me conocen saben que yo no doy para eso”.