Danilo responde pedido a ciudadano que entregó carta cuando iba en avanzada.

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a través del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, hizo realizad el sueño de Jorge Alberto Fabio Gómez, mejor conocido como Matute, quien el pasado miércoles, esperó que el presidente Danilo Medina pasara por el frente de su casa y le hizo entrega al mandatario de una carta.

La acción de Matute quedó registrada en una grabación que se convirtió en viral en las redes sociales, por la determinación de desafiar el paso de la escolta presidencial en vehículo y con alegría haber logrado poner en las manos del Presidente su carta, ante la ovación y respaldo de sus vecinos.

La respuesta a la petición del ciudadano no se hizo esperar por parte del presidente Danilo Medina, quien, según cuenta el mismo Matute, el mismo día mandó a buscarlo a su casa.

“Yo dije que Dios me ayudaría a que pudiera entregarle mi carta a Danilo y me paré a esperarlo. Cuando vi que los vehículos se acercaban, dije ahora sí es, y el presidente venía con el vidrio abajo y le pasé la carta, me apretó la mano sonriendo y se fue y yo me fui a hacer mis cosas en el barrio. Esa misma noche cuando llegué, había un vehículo esperándome”, expresa Matute ante Iris Guaba, directora del Plan Social quien lo recibió hoy en su despacho.

A tempranas horas de este jueves, el ciudadano Matute luego de ser recibido en el Palacio por el ministro Administrativo, José Ramón Fadul, fue enviado directamente a las oficinas de Iris Guaba, con instrucciones precisas de dar respuesta a sus requerimientos.

“Nosotros en nombre del presidente Danilo Medina despachaos hoy mismo, los enseres del hogar que necesitaba el amigo Matute, y un poco más de lo que pidió. Admiro la valentía, su determinación y sobre todo su fe, porque el que en Dios cree, nada le falta”, expresó Iris Guaba.

Los equipos de trabajo del Plan Social llevaron a la casa de Matute, ubicada en la Josefa Brea #22 en Villa Francisca el Distrito Nacional, una estufa con su cilindro de gas, una lavadora, un juego de cama, abanico, vajillas, juego de vasos, entre otros artículos y raciones de alimentos secos.

Al mismo tiempo se realizó un operativo cada por casa, entregando alimentos crudos en todos los hogares del sector donde reside Jorge Alberto Fabio Gómez.