Carlos Gómez: pruebas de drogas de MLB no son al azar

El jardinero de los Rays de Tampa Bay, Carlos Gómez, está hablando en contra del programa de pruebas de drogas de la Major League Baseball, alegando que no hay nada “aleatorio” al respecto.

Gómez hizo sus comentarios en español después de una prueba de MLB el martes, tres días después de que fuera activado de la lista de lesionados.

Él estimó al Tampa Bay Times, en comentarios separados, que era la sexta o séptima vez que ha sido examinado en las primeras nueve semanas de esta temporada.

“Te dicen que es aleatorio, que hacen las pruebas al azar y esos jugadores que salen, van y hacen la prueba de drogas”, dijo en el video publicado en la página de Twitter del periodista Héctor Gómez, que fue traducido por ESPN Deportes. “Hasta que no me demuestren que es aleatorio, no lo creeré. Porque para mí no es aleatorio. Van y eligen a la persona que quieren. No es aleatorio. Si no es así, muéstrenmelo.

“Tengo la mejor suerte en mi equipo, porque me ponen a prueba más que a los demás. Llegué ahora, tres días después de haber salido de la lista de lesionados, y ya me están probando nuevamente”.

Gomez, de 32 años, ha hablado abiertamente sobre el programa de pruebas de drogas de MLB este mes, diciéndole a Yahoo! Deportes en una entrevista de podcast el día después de que Robinson Canó fuera suspendido, la liga apunta a jugadores mayores y jugadores latinos para realizar pruebas.

Un portavoz de MLB dijo a Yahoo! Deportes a principios de este mes que su programa de drogas se ejecuta de forma independiente y que no tiene voz en quién se prueba, pero sostuvo que la prueba se realiza al azar.

Canó, el intermedista All Star de los Marineros de Seattle, fue suspendido 80 juegos por violar la política de drogas de MLB. Canó dio positivo por el diurético furosemida. Bajo la política de drogas de MLB, un jugador no se suspende automáticamente por el uso de un diurético a menos que MLB pueda probar que tenía la intención de usarlo como agente enmascarador.

Él es uno de los tres jugadores de Grandes Ligas suspendido esta temporada por violar la política de drogas, junto con el receptor de los Medias Blancas de Chicago, y el campocorto de los Mellizos de Minnesota, Jorge Polanco. Los tres jugadores son de la República Dominicana.

Gómez, un dos veces All-Star que también es oriundo de República Dominicana, nunca dio positivo por drogas en su carrera de 12 temporadas.

“No tengo miedo. Haz todas las pruebas que quieras. Sigue haciéndomelas”, dijo Gómez. “Pero lo digo claramente, no es aleatorio, porque no lo es. Y no voy a guardar silencio, porque me he ganado mi puesto aquí”.