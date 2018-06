Santo Domingo.- El dirigente Modesto Guzmán manifestó que no responden a un sentimiento ni a un deseo suyo las declaraciones donde plantea una posible disolución del Partido Reformista, sino que constituyen una expresión producto de las circunstancias del momento por la que atraviesa esa organización política.

Sostuvo que esa expresión fue una reacción producto de la decepción y el cansancio que le provoca la situación por la que atraviesa el PRSC, como dirigente político y fiel seguidor de la memoria de Joaquín Balaguer.

“Mis declaraciones habrán podido ser inoportunas y emocionales más no descabelladas, como afirmó Ramón Rogelio Genao, quien es un protagonista importante y de primer orden de la división del PRSC”, manifestó.

Y agregó que “en la historia de mi vida he demostrado amor sin límites por este partido; de no ser así no hubiese acudido dos veces al Tribunal Superior Electoral (TSE) reclamando mi reintegración cuando fui expulsado por un tribunal disciplinario al que fui sometido en las mismas condiciones que en los juicios de Stalin, más que a un tribunal fui sometido a un consejo de guerra auspiciado por Ramón Rogelio Genao”.

En ese sentido, Guzmán recordó que en agosto del 2017 advirtió mediante comunicación escrita al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio Cesar Castaños Guzmán, sobre las consecuencias de permitir la celebración de dos asambleas paralelas que planificaban los grupos en pugna a lo interno de esa organización para septiembre de ese año, responsabilidad -dijo- que ningún otro miembro del PRSC asumió. “Aquí están los resultados”, afirmó Guzmán.

“Una vez más vuelvo a elevar mi protesta ante el penoso espectáculo que estamos ofreciendo al país los altos dirigentes del partido en esta confrontación que no tiene ni principio ni fin, y que de seguir así, tarde o temprano nos llevará al abismo”, aseguró.

Agregó: “Retiro esa expresión porque no es el dictado ni de mi consciencia ni de mis sentimientos, más bien es un llamado de atención ante la decepción que me produce una situación, de la que todos somos parte, de una manera u otra, y que a todas luces parece no tener solución”.

Guzmán pidió a Ramón Rogelio Genao que “revise su conciencia y sus actuaciones y la situación en las que ha estado sumergido el PRSC durante el tiempo que lleva al frente de la secretaría general de ese partido”.

“Retiro mi expresión de disolver el Partido Reformista, mas advierto que las causas que provocaron esa expresión son el producto de un sentimiento de decepción que sigue estando presente en gran parte de la militancia reformista”, apuntó