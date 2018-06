OMS se retracta de propuesta de gravar bebidas azucaradas

GENEVA .— Un panel independiente de la Organización Mundial de la Salud se apartó de la recomendación hecha por la misma agencia de la ONU hace dos años de gravar las bebidas azucaradas, en un nuevo informe sobre enfermedades como cáncer, obesidad y diabetes que según algunos expertos es “notablemente blando”.

Los expertos internacionales de la salud afirmaron que la decisión es desconcertante, en particular cuando ha aumentado la crisis de obesidad a nivel mundial y frente a los propios intentos previos de la OMS para frenar el consumo de azúcar.

En 2016, la agencia de salud de la UNU solicitó a los países que aplicaran impuestos a las bebidas azucaradas, tanto gaseosas como deportivas, como una forma de combatir la obesidad y la diabetes. En esa fecha, la OMS dijo que un aumento de precio de 20% en esas bebidas reduciría dramáticamente el consumo.

Sin embargo, en un informe publicado el viernes, a pesar de que la OMS recomendó impuestos al tabaco y al alcohol, los expertos retiraron marcadamente la recomendación de gravar las bebidas edulcoradas con azúcar. En cambio, sobre el gravamen al azúcar, escribieron que “algunos puntos de vista eran contradictorios y no podían resolverse”.

La doctora Sania Nishtar, copresidenta de la recién creada comisión independiente sobre enfermedades no transmisibles y quien estuvo detrás del informe, dijo que la mayoría de los 26 miembros apoyó el impuesto a las bebidas azucaradas, pero un comisionado _al que no identificó_ se opuso a un contenido más firme, en particular relacionado con la eficacia del gravamen en algunos países.

“La aplicación del impuesto (a las bebidas con azúcar) es muy reciente”, declaró Nishtar a la prensa en la sede de la OMS. Dijo que “la objeción fue que… no debemos hacer una recomendación audaz”.

El comisionado no creyó que hubiera suficiente información al respecto a la fecha, postura cuestionada después por el propio director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus.

Aunque la industria de las bebidas azucaradas se ha manifestado en contra del impuesto, Nishtar señaló que no está enterado de que el sector haya hecho algún cabildeo entre los comisionados.