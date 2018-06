Thalía canta a las mujeres fuertes con Natti Natasha

NUEVA YORK.— Thalía coquetea nuevamente con la música urbana, esta vez acompañada por la sensación femenina del reggaetón Natti Natasha. La estrella mexicana lanza el viernes el sencillo “No me acuerdo” y su respectivo video musical, que promete sensualidad, complicidad y mucha picardía.

“Realmente es una colaboración picosa, explosiva, divertida. La verdad es que nuestras personalidades se unieron de una forma increíble”, dijo Thalía a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente.

Contó que se enamoró de la canción apenas la oyó y que de inmediato se metió a grabarla en su estudio. Pero “mientras más la oía y más la oía y más la oía en mis bocinas, más venía a mi mente la imagen de cantarla con otra mujer fuerte, intensa, que dijera las cosas tal cual son, y pensé directamente en Natti”.

Se la envió a la cantante dominicana, quien grabó su parte a distancia, y finalmente se conocieron durante la filmación del video en Nueva York. La química, dijo Thalía, fue instantánea.

“No sé si a ti te ha pasado que de pronto conoces a alguien y tú empiezas a decir alguna frase y la otra persona termina la frase o dice una palabra al mismo tiempo, o tienes como un doble sentido muy picoso que solamente tú te entiendes y te ríes en el mismo momento. ¡Así nos pasó a ella y a mí!”, contó con entusiasmo. “Y se siente esa complicidad, esa travesura, esa picardía, ese doble sentido en las imágenes del video, en la canción y en todo momento en este junte que dimos ella y yo”.

Esta no es la primera vez que la estrella pop incursiona en la música urbana. En el 2016 lanzó el éxito “Desde esa noche” con Maluma, cuyo video suma unas 180 millones de vistas, y “Todavía te quiero” con De La Ghetto, ambos parte de su último álbum, “Latina”.

“Siempre he tenido esa línea inamovible de Thalía como compositora, como intérprete. Tengo mis estructuras muy claras cuando compongo, tengo mis gustos muy precisos musicalmente, pero me encanta expandir y me encanta crecer y me encanta añadir sonidos y ritmos a mi música”, dijo Thalía.

“También, visualmente siempre he sido muy atrevida en cuanto a looks, buscando siempre algo diferente, algo fresco, algo único o algo que en este momento yo sienta que debería de hacer. Y yo veía brillos, veía espejos, en mi mente veía todo eso”, añadió sobre su look en el video.

Relató que quería algo espectacular y leal a su imagen, y que a través de una amiga se puso en contacto con el diseñador venezolano Alejandro Fajardo, quien materializó sus ideas en los brillantes corpiños con botas altas que Thalía y Natti Natasha lucen en el clip.

“Le hice unos bocetos de cómo quería el mío, cómo quería el de ella, y el mismo día del video venían llegando de Venezuela los trajes. Le quedaron espectaculares. Y me agarró exactamente (la idea de) lo que yo quería, que era algo sexy pero elegante, bonito, fino”.

“No me acuerdo” es el primer sencillo de un nuevo álbum que Thalía espera lanzar antes que finalice el año, o “el moño de un regalo gigantesco que todavía falta desempacar”, como dijo.

El tema llega en un gran momento para las intérpretes de música urbana, que han comenzado a destacarse en listas de popularidad otrora dominadas por los hombres, y también en un momento histórico de empoderamiento femenino en Estados Unidos y otros países gracias a campañas contra la violencia sexual y por la igualdad de género como #MeToo y Time’s Up.

“Creo que como mujeres estamos viviendo una revolución en estos instantes. Creo que estamos más unidas que nunca, más claras que nunca, y sinceramente en el ámbito musical se refleja lo que se vive en el día a día en lo social”, dijo Thalía. “Sinceramente en estos momentos en las listas, que en los últimos meses han sido lideradas por hombres, ¡qué maravilla que se encuentre ahorita una Becky (G), una Natti (Natasha), Jennifer (López) con ‘El anillo’, Karol G! Que estemos ahí a la par con fuerza, con nuestra propuesta, se me hace maravilloso que esto esté pasando”.