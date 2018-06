Dinámica comercial cambia ritmo de vida en Los Jardines

Los Jardines Metropolitanos es hoy una zona comercial con una amplia variedad de ofertas y servicios

Aunque Los Jardines Metropolitanos surgió como una urbanización para familias de clase media y de apego a las buenas normas, con el paso de los años la gente que aún permanece en el sector ha sido testigo de su evolución. Muchas de sus viviendas tradicionales han sido transformadas o han dado paso a grandes edificios, mientras una buena parte de sus vías se han convertido en arterias comerciales con las más variadas ofertas gastronómicas y de servicios.

Es la urbanización más antigua del municipio de Santiago, donde han vivido y aún viven familias que desde sus diferentes ocupaciones contribuyen con el fortalecimiento de su sector, de la ciudad y el país. Aunque es posible encontrar una gran variedad de negocio en cualquiera de sus calles, las más activas son las avenidas Metropolitana y la Texas, donde se puede encontrar todo tipo de ofertas, sobre todo la gastronómica. Esta dinámica ha cambiado la cotidianidad de los residentes del sector, ya que el bullicio de los negocios extiende el inicio de sus horas de descanso.

Según confirman algunos residentes en la zona, el nombre de Jardines Metropolitanos viene de la gran cantidad de jardines que existieron en los frentes de las casas. Sus primeras viviendas se caracterizaron por ser pequeñas, sin verja, pero poseían una buena porción de terreno que sus propietarios aprovechaban para cultivar variadas y coloridas plantas.

Con los años su arquitectura ha variado, muchas de las viviendas originales han sufrido modificaciones, ya sea para anexarles negocios por el crecimiento familiar. Pero también, como ha ocurrido y ocurre en las mayores urbanizaciones de la ciudad, se ha dado el crecimiento vertical para aprovechar los espacios y por el alto costo de un terreno y se han construido edificios de apartamentos de varios niveles que garanticen albergar un mayor número de familias o negocios.

Esta situación ha cambiado considerablemente la rutina. En los Jardines Metropolitanos la vida no es tan individual, mucha gente ha llegado de otros sectores para ocupar los edificios de apartamentos, como vivienda o los numerables negocios de la zona. Debido a la dinámica actividad comercial de la zona, son muchas las familias fundadoras que han migrado hacia otros sectores en busca de privacidad o mayor tranquilidad, como es el caso del exalcalde José Enrique Sued. Sin embargo, hay personas, como el reconocido dirigente político Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, que han decidido permanecer en este sector de la ciudad de Santiago.

En Los Jardines Metropolitanos también vive doña Elsa Brito de Domínguez, madre del exdirector del Medio Ambiente y ahora precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito. También está la oficina de abogados Domínguez Brito y Asociados, que Francisco tiene junto a su hermano Pedro y otros destacados juristas.

Es en este sector donde por décadas vivió el reconocido chef Raudy Torres, quien falleció recientemente, quien durante décadas dio vida y color al carnaval de Santiago, en el que caracterizó el personaje de roba la gallina, en el que se exhibía cada año con las más variadas creaciones, tanto en el carnaval de Santiago como en el de Santo Domingo. Con su personaje y su gracia también trascendió fronteras.

Con los años y en ese proceso de crecimiento y transformación, el sector ha adquirido su propia identidad en la tradición del carnaval lo cual se aprecia en las vistosas y atractivas creaciones del Grupo de Lechones de Los Jardines, que participa cada año en los calentamientos del tradicional desfile.

Los Jardines Metropolitanos también cuentan con su franquicia de baloncesto, con su equipo Club Domingo Paulino (CDP), el cual se fundó en el 1972 por Frank Sosa. Aunque con menos tiempo en el superior, ha sido parte de las competencias entre los equipos que ya representan a diferentes barrios. Es el único que pertenece a una urbanización de clase media.

Hoteles como el Gran Almirante, el de mayor calificación en Santiago, está en esta urbanización, donde también está el Hotel Jardines Metropolitanos. Además, hay clínicas de estética, oficinas de servicios diversos y una variada oferta gastronómica. Esto hace que algunas de sus vías sean de las más transitadas de la ciudad, no solo por la conexión que pueden hacer con otros sectores, sino por la cantidad de clientes que acuden a los restaurantes, tiendas, centros educativos y otras. En este sector de la ciudad está el Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes, una institución educativa pública orientada por la congregación religiosa Hijas de Jesús, comprometida con la educación integral cristiana de calidad, que hace énfasis en la dimensión individual, social y trascendente.

El arquitecto Mauricio Estrella, quien residió en el sector y en varios períodos fue regidor por el Partido Reformista Social Cristiano en el ayuntamiento local, realizó en el año 2006, durante la administración del entonces alcalde José Enrique Sued, un Plan Estratégico, pero fue presentado y aprobado por la Sala Capitular del ayuntamiento de Santiago en el año 2007. El Plan Piloto fue concebido para regular el ordenamiento territorial de la urbanización Jardines Metropolitanos, a través de disposiciones para el uso del suelo, los servicios municipales, el dominio de espacio público y tránsito vehicular y peatonal, como intervención de impacto positivo y ganancia rápida a corto y mediano plazo, dentro del proceso de elaboración y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago.

Para su realización, Estrella tomó en cuenta que esta urbanización fue la primera tramitada formalmente por la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano de Santiago, al aprobarse la Ley No. 6232, que creaba estas unidades para municipios de más de 50,000 habitantes. Además, esta urbanización constituía un patrimonio urbanístico, por su trazado, sus condiciones medioambientales, fisiográficas, y paisajísticas y su aval socio-cultural, entre otras particularidades. Según precisa la motivación del Plan Estratégico, la inversión comercial que desde entonces se visualizaba, la consolidaban como una zona de nueva centralidad, con un progresivo proceso de transformación de su vocación residencial a un nuevo uso comercial y mixto, lo cual aumentaba la plusvalía de los terrenos, por lo que se planificaba su crecimiento de manera adecuada. No obstante, con el tiempo se convertiría en un sector con condiciones de arrabalización no deseadas.

La propuesta de desarrollo del sector abarcaba una mayor utilización de las capacidades de las infraestructuras viales, de redes, servicios y equipamientos.

La Unidad Sectorial de Planificación denominada como Jardines Metropolitanos, se delimita como el área comprendida entre las avenidas Bartolomé Colón (al norte), la 27 de Febrero (al sur), y la avenida Estrella Sadhalá, (al oeste); formando un polígono urbano en forma de triángulo escaleno alargado. Sus vías más reconocidas son las avenidas Texas, Metropolitana y Onésimo Jiménez.

Sus encantos cambiaron con el paso de los años

El exministro de Medio Ambiente y actual aspirante a la nominación presidencial por el PLD, Francisco Domínguez Brito, nació en esta urbanización y cuenta sus más variadas y afortunadas experiencias. Yo nací ahí hace 52 años, con mi familia habitamos una de las cuatro o cinco primeras casas que se construyeron. Fue el primer barrio de Santiago financiado por la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos”, precisó. El arquitecto Roque Nelson Rodríguez explicó que lo que caracterizó esta urbanización en sus inicios fueron sus casas pequeñas, sin verjas y grandes jardines.

Valoración