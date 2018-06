Presentan encuesta dice mayoría de dominicanos respalda aborto en casos específicos

La mayoría de las dominicanas y dominicanos está a favor de que se garantice el acceso al aborto cuando corre riesgo la vida o salud de la mujer, cuando el embarazo es inviable y cuando es producto de violación o incesto, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional sobre Aborto publicados por la firma de investigaciones y encuestas Untold Research.

Según el estudio, 79% de las y los encuestados apoya que no sea criminalizado el acceso al aborto cuando la vida o salud de las mujeres están en riesgo; 76% cuando el embarazo no es viable, es decir, no hay posibilidad de supervivencia fuera del útero; y 67% cuando el embarazo es producto de violación o incesto.

El estudio se presentó el este miércoles 13 de junio en el salón Onix del Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, con la participación de la especialista en derechos sexuales y reproductivos, Sergia Galván, quien analizó las implicaciones políticas y sociales de estos resultados.

La encuesta, aplicada a mujeres y hombres mayores de 18 años, reveló además la simpatía política de la población consultada con respecto a su posición sobre el tema. De esta, 41.1% expresó identificarse con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 13.3% con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), 7.5% con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 3.9% con otros partidos y 34% con ninguno.

Los resultados revelaron que el mayor apoyo a la despenalización del aborto en estas tres circunstancias se encuentra entre las y los simpatizantes del PLD, con un 81% de aprobación en al menos una de las causales. Sin embargo, se comprueba que independientemente del partido político con el cual se identifique, las y los dominicanos están altamente de acuerdo con la modificación del Código Penal en relación a la penalización del aborto bajo circunstancias específicas.

La investigación muestra además que las y los jóvenes son más abiertos a estar de acuerdo con que una mujer pueda interrumpir su embarazo bajo cualquiera de las excepciones mencionadas. Así mismo con la población cuyo último nivel educativo alcanzado fue el bachillerato.

Filiación religiosa

Con respecto a la filiación religiosa, la mayoría de la población católica encuestada manifestó su respaldo a estas tres excepciones. 79% de las y los católicos consultados está de acuerdo con la causal vida o salud, 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto.

Otro hallazgo que muestra el estudio es la baja influencia de la religión al momento de apoyar a un candidato o candidata para fines electorales, siendo los principales factores: familia (56%), lo que conoce sobre su candidato (56%), historial del candidato (55%), afiliación política (55%), noticias (49%) y medios sociales (47%). De nueve factores de influencia sobre los que se consultaron, la religión quedó como el menos influyente con un 39%.

Sobre la metodología y las firmas encuestadoras

La encuesta fue aplicada a una muestra de 2,016 de forma personal en el hogar a través tabletas electrónicas y de forma absolutamente anónima. Para la selección de la muestra se utilizó el reporte de “Estimaciones y Proyecciones” sobre la población adulta para el año calendario 2018 de la República Dominicana generado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Se aplicó una distribución de muestra de segundo nivel para cada provincia basada en datos del censo 20.

Untold Research es una firma de investigación, con sede en Virginia, Estados Unidos. Su trabajo se ha centrado en la realización de estudios cuantitativos y cualitativos a nivel nacional en varios países de América Latina, así como en encuestas de opinión en los Estados Unidos. Previa a la creación de Untold Research, Kate Vasiloff y Mónica Sánchez han trabajado dirigiendo investigaciones para agencias gubernamentales, como el Departamento de Comercio y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., ONGs, como Advocates for Youth, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRCD, por sus siglas en inglés) y asociaciones, como la Asociación de Maestros de California (CTA) y la Asociación Global de Viajes de Negocios (GBTA).

En tanto, el trabajo de campo fue desarrollado por NOVO Knowledge, dedicada a la investigación de mercado, estudios de percepción y servicios de consultoría. Entre los clientes de la firma se encuentran Nielsen, Penn Shoen Berland y Boston Consulting Group. En el ámbito local, ha realizado trabajos para el Banco Central de la República Dominicana, Rizek Cacao, Quesada Cigars, entre otros.

Kate Vasiloff ha llevado a cabo investigaciones cualitativas y cuantitativas durante los últimos seis años, desde el desarrollo de instrumentos de encuestas y planes de muestreo hasta la supervisión de la recopilación de datos, y análisis. Su repertorio de temas de investigación y clientes son tan amplios como variados e incluyen organizaciones sin ánimo de lucro, como el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRCD, por sus siglas en inglés), compañías comerciales, como American Express, y sindicatos y asociaciones, como la ACLU. Kate obtuvo una Maestría en Metodología de Encuesta de la Universidad de Connecticut y una Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa y Estudios Religiosos de la Universidad de Virginia.

Mónica Sánchez tiene 15 años de experiencia en investigación tanto en técnicas cualitativas como cuantitativas. Ha dirigido y supervisado estudios de investigación tanto nacionales como globales. Comenzando con la ideación y el diseño del estudio, desarrollo de cuestionarios, muestreo, recopilación de datos, análisis e informes. Ha presentado resultados de investigación en Estados Unidos, América Latina y Europa, en inglés y español. Su experiencia en investigación le ha permitido trabajar en una variedad de industrias, desde el sector privado con bienes de consumo y servicios, tanto clientes de tecnología (Kraft, AOL, Panasonic), como organizaciones sin ánimo de lucro y gubernamentales (USAA, AAA, NOAA y Asociación Global de Viajes de Negocios). Mónica tiene una Maestría en Investigación y Metodología de Encuestas y una Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Nebraska – Lincoln.