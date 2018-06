Fallece la cantante Anan Cepeda, madre del merenguero Bonny Cepeda

A todos mis familiares , seguidores amigos, Le comunico que estamos de luto con la muerte , de mi amada madre, Anan Cepeda. Es un momento difícil para mi hermano Richy Cepeda para sus nietos y esposa ,y para mi.QEPD. Se fue la alegria , el sabor , el verdadero talento. De donde Richy y yo sacamos la vena artística. Dios danos fuerza. @belindacruz13 @bonnycepedafans @bonny.cruz @evelioherrera @merenguerossigloxxi @cachicha @ehentertainmentrd @eddyherrera @elmayimbe @

A post shared by Bonny Cepeda (@bonnycepeda) on Jun 15, 2018 at 4:56pm PDT