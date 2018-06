Daniel Toribio afirma que no conoce a Rondón

El exministro de Hacienda Daniel Toribio dijo que no conoce a Ángel Rondón, quien lo ha señalado como posible testigo de descargo en la petición a la Suprema Corte de Justicia por el caso de Odebrecht.

“No conozco a Rondón. Hacienda no firma contratos de obras, de servicios o de suplidores, eso le corresponde a cada institución gubernamental contratante, por lo tanto, no firmé contratos ni con Odebrecht, ni con ninguna otra constructora o proveedora de bienes y servicios. De acuerdo con el numeral 18 del artículo 3 de la ley no 492-06 que crea el Ministerio de Hacienda, en esta institución solo se firman contratos de financiamientos, ya sea con instituciones multilaterales y gubernamentales, o con bancos del extranjero públicos y privados”, afirmó.