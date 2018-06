Mariano Germán considera que la justicia ha avanzado

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, consideró este lunes que la justicia dominicana ha avanzado y ha recuperado la credibilidad de la sociedad, con el proceso de institucionalización que vive el Poder Judicial.

Para el máximo presentante de ese poder en la República Dominicana, siempre habrá críticas a favor y en contra de la justicia, debido a que los jueces como en los fallos que emiten favorecen a personas y perjudican a otras.

Planteó que deben continuar los cambios y mejoras y debe haber un incremento en el presupuesto, para lograr cambios significativos y mayores en la justicia local.

“Sí, la justicia va avanzando. Va avanzando institucionalmente y va avanzando en credibilidad, va avanzando. Ha mejorado y va a mejorar. Dice usted que muy poco, yo digo que mucho”, dijo Mejía al ser abordado por periodistas.

En otro orden, dijo que en su momento el pleno de la Suprema Corte de Justicia conocerá recusación que han hecho los implicados en el caso Odebrecht, contra el juez Francisco Ortega Polanco.

“Oportunamente serán conocidas las recusaciones. No voy a emitir opinión porque yo tengo que participar en el momento de conocer de la recusación, entonces no me voy a recusar yo por adelantado “, sostuvo.

Exhortó a la ciudadanía a continuar respaldando a la justicia para así hacer más fuerte este poder del Estado.