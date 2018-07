Tessie Sánchez regresa a la televisión este sábado con Electrizante 

Distrito Nacional.- La comunicadora Tessie Sánchez asume un nuevo reto en su amplia trayectoria laboral, con el estreno de su programa de televisión Electrizante, el cual sale al aire este sábado 14 de julio en horario de 10 a 11 de la noche por Teleantillas.

Electrizante, es el segundo de los proyectos televisivos de la nueva empresa productora de la familia Salcedo.

“Para mi es de inmensa satisfacción y profunda felicidad, poder retornar a la televisión de mi país y entrar en contacto con la agente, poder escuchar sus historias, apostar a la televisión informativa positiva y en muchas ocasiones, servir de canal de solución ante problemáticas o necesidad de nuestra sociedad. Electrizante es parte de mi esencia como ser humano y como ciudadana”, expresa Tessie Sánchez, quien dio paso al frente de la pantalla chica justamente con un segmento en 9×9 Roberto, que llevaba el mismo nombre.

“Que mi retorno a la televisión sea de la mano de los Salcedo es doble motivo de felicidad para mí, porque quién me hizo salir al frente de la pantalla hace casi 20 años atrás, fue Roberto Salcedo, cuando yo era parte del equipo de producción de 7×7 Roberto que luego pasó a ser 9×9 y de Perdone la Hora. Ya luego vino la lectura de noticias, y otras múltiples tareas en los medios de comunicación, pero quien despertó en mi a vena para este tipo de trabajo, sin lugar a dudas fue Roberto, quien cada semana me impulsaba a que usara más mi rostro y mi nombre, desde la plataforma de su programa, lo cual he agradecido siempre”, asegura Sánchez.

Electrizante

Es un programa especializado de entrega en el cual llevará a la pantalla chica diversos temas de interés con corte social, abordando los principales hechos que han sido noticia, presentados en un compendio informativo, con reportajes sustentados en investigaciones que tocarán diversas aristas del diario vivir, para que los televidentes no sólo se informen, sino que además, puedan deducir libremente sus conclusiones en cada caso, apostando a desarrollar la resiliencia que transformar a los seres humanos, a pesar de haber atravesado las situaciones más adversas.

Electrizante está orientado a resaltar hechos que impactan a la sociedad, buscando siempre abordar los temas desde una óptica informativa, formativa y positiva.

“Electrizante más que un programa de televisión será una plataforma a través de la cual, podamos analizar temas con especialistas en distintas vertientes, asumiendo con responsabilidad la necesidad de llevar a los televidentes, reportajes de interés que permitan sembrar en positivo, diciendo presente, tendiendo una mano amiga a quienes tienen una historia que contar que puede transformar la vida de muchas otras personas, todo con un alto contenido informativo que se desprenderá en ocasiones, de labores de investigación. Es un espacio con el que tocaremos las fibras más sensibles de nuestra sociedad, procurando un cambio de cultura en múltiples aspectos”, expresó Tessie Sánchez, quien asume además la producción junto a un formidable equipo.