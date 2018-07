Juan Bosch – Pedro María Pimentel y Antonio Imbert – (14)

Primeros meses de 1966

En esta entrega, Página Retro concluye la carta que enviara a El Caribe el señor Luis Martínez, cuya lectura conduce a pensar que dicho señor es abogado o, por lo menos, muy versado en leyes. Pero también se incluye otra carta recibida, firmada por Epifanio García, quien dice “no saber mucho de letras”. Entre ambas, a pesar de la diferencia enorme de educación, hay coincidencias conceptuales en las injusticias a que se vio sometido el acusado, lo que lleva a concluir que el caso de Pimentel es un ejemplo de reproducción de situaciones que han sido creadas por distinguidas figuras de la literatura universal, como Víctor Hugo, en su conocida novela “Los miserables”. Y, aunque la expresión “hijo de Machepa” no es original de Bosch, éste la utilizó ampliamente en sus campañas eleccionarias, y las plasmó en su texto “Tutumpotes e hijos de Machepa” contenido en la Colección Bosch vive, No. 5, que reproduce el “Análisis de Juan Bosch sobre oligarquía, burguesía y pequeña burguesía en la sociedad dominicana”. La expresión aquí reproducida de Epifanio Garcia es una aplicación exacta de las consideraciones de Bosch, y podría decirse que en este caso el equiparamiento con “tutumpote” podría aplicarse a Bosch.En esta entrega, Página Retro concluye la carta que enviara a El Caribe el señor Luis Martínez, cuya lectura conduce a pensar que dicho señor es abogado o, por lo menos, muy versado en leyes. Pero también se incluye otra carta recibida, firmada por Epifanio García, quien dice “no saber mucho de letras”. Entre ambas, a pesar de la diferencia enorme de educación, hay coincidencias conceptuales en las injusticias a que se vio sometido el acusado, lo que lleva a concluir que el caso de Pimentel es un ejemplo de reproducción de situaciones que han sido creadas por distinguidas figuras de la literatura universal, como Víctor Hugo, en su conocida novela “Los miserables”. Y, aunque la expresión “hijo de Machepa” no es original de Bosch, éste la utilizó ampliamente en sus campañas eleccionarias, y las plasmó en su texto “Tutumpotes e hijos de Machepa” contenido en la Colección Bosch vive, No. 5, que reproduce el “Análisis de Juan Bosch sobre oligarquía, burguesía y pequeña burguesía en la sociedad dominicana”. La expresión aquí reproducida de Epifanio Garcia es una aplicación exacta de las consideraciones de Bosch, y podría decirse que en este caso el equiparamiento con “tutumpote” podría aplicarse a Bosch.

Continuación de Luis Martínez:

“La reiteración y la reincidencia la tienen muy en cuenta los Códigos Penales. Por este medio se determinan las circunstancias unas veces específicas y otras genéricas.

“Interesante sería puntualizar con detalle, la sanidad mental del acusado. Según los cuerpos legales mentados, están exentos de responsabilidad el enajenado, y el que se halle en situación de trastorno mental transitorio… De aquí resulta el debate judicial público debió ser enfilado a demostrar la existencia de aquella circunstancia. Se exige un delicado examen y juicio frenológico.

“Es de naturaleza técnica. Cuando los jueces o fiscales advirtieron en el acusado indicios de enajenación mental o marcada deficiencia de la voluntad someterían el encartado a la observación de los médicos legistas o forenses, o mejor aún, a los diagnósticos de reconocidos y competentes frenólogos, tal como se ha verificado en una reciente causa.

“La torpeza visible en el hablar, tal como manifiesta el señor Fiscal; el hecho de haberse presentado a la audiencia pública sin abogado defensor; su aspecto físico, su negativa a contestar a distintas personas y en distintos sitios, etc., pueden ser síntomas evidentes de una marcada deficiencia mental.

“Las sospechas y dudas sobre el desquiciado equilibrio psíquico del presunto autor de los hechos, se desvanecerán, en pro o en contra de aquel con una prueba pericial de psiquiatras. Los fallos no pueden apoyarse sobre dudas.

“El hombre que duda no está seguro de sí. Las causas no se resuelven como rompecabezas, que unos aciertan y otros no.

“En el juicio oral parece que no se practicó más prueba que la de confesión del inculpado. ¿Qué valor tiene ésta? Filangieri le niega todo valor obligatorio por estimarlo contra natura, ya que nadie puede hacerse traición a sí mismo, declarándose culpable, provocando en aquel que la hace el recelo de su sanidad mental. Modernamente –copio a Camargo Marín—“se acentúa la labor crítica del testimonio humano sobre nuevos horizontes de tipo psicológicos fundamentalmente, buscando la exploración de los índices de la percepción, atención, relación psicológica en la formación de la conciencia, combinándolo con el estudio de su carácter patológico, su tonalidad sentimental, y moral”. Casi todas las legislaciones del mundo están de acuerdo en que la confesión de los supuestos culpables no dispensan a los jueces de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad ¡Actore non probante, reus est absolvendu!

“No es menester entrar en otras consideraciones, porque no puede merecer el calificativo de uniforme una camisa y un simple pantalón deteriorado, sin ninguna insignia. Sin ningún distintivo, sin quepis, sin gorra o gorro, sin correaje, sin cinturón y sin medias ni zapatos reglamentarios. Parte de estas prendas las estamos viendo en la calle todos los días y a todas las horas, ¿Se impuso alguna condena por semejantes motivos?

“El posible error judicial mayor es cuando se condena a Pedro María Pimentel a seis meses de prisión correccional, cuando el artículo 475 del Código Penal, citado por el coronel señor Montás, establece una multa de 2 a 3 pesos.

“En otras legislaciones foráneas tampoco se castiga con penas de privación de libertad al que usare pública o indebidamente de “título, diploma, nombramiento académico o profesional, uniforme traje, insignia o condecoración quien será castigado con la pena de multa solamente”. En esos derechos foráneos comparativos sería muy difícil sostener que Pedro María, en el momento de ser detenido, estaba ostentando algunas de estas prendas públicamente,

“Atentamente“Luis Martínez”

“El caso de Pimentel30 de marzo de 1966 Santo Domingo“Señor Director:“Leí en periódico El CARIBE de hoy su editorial ¿Es delito la pobreza? Y me puse a pensar mucho. Entonces decidí buscar un amigo que me hiciera esta carta, porque yo no sé mucho de letras. Es decir, yo le di las ideas para que él las pusiera en la carta.“Yo al igual que otros tantos miles dominicanos soy uno de los que se llaman “hijos de Machepa.”

“Sin embargo el caso de Pedro María Pimentel me ha conmovido mucho. No sé si Pimentel dijo la verdad en los periódicos tanto como si era un espía o como si lo obligaron los ranas a hablar en contra de los yankis. Sólo sé una cosa. Pimentel es un verdadero “desarrapao” y eso lo identifica conmigo. Creí que un hombre sin armas, descalzo y “bruto”, según dijo la Policía, iba a merecer en la casa del presidente del P.R.D., señor Bosch al tratamiento de un verdadero “hijo de Machepa”.

“Supuse que quienes guardan la casa de Bosch lo mandaría a bañar, le darían algún buen plato de comida, le regalarían dos o tres pesos y un pantalón y una camisa, aunque hubiera dejado el uniforme brasileño como “prueba”, y entonces llamarían a la Policía para poner en claro la asechanza de que estaba siendo objeto de parte de Pimentel.

“En esa forma creo que Bosch habría actuado como el auténtico protector de “los hijos de Machepa” y se hubiera ganado, a la hora de las elecciones cuando menos un voto más. Pero haberlo enviado a la cárcel por estar “vestido de militar” es acrecentar el sufrimiento de un desventurado dominicano, que aunque es pariente de un “millonario” parece que nunca ha recibido de éste ni “un cabo de cigarrillo”.“Por otra parte los jueces le aplican una Ley que condena a todos los que visten de militar, pero ¿no se está legalizando la intervención cuando se condena a un dominicano por vestir harapos o ropas usadas de un militar que invade la República Dominicana? ¿En qué quedamos, es ilegal o no la invasión extranjera?

“Epifanio García“Avenida Los Mártires 36 “(Parte Atrás)“Barrio Las Cuarentas”

