Registradora de Títulos: siempre he actuado con transparencia

La Registradora Nacional de Títulos involucrada en el caso de corrupción por la venta de los terrenos de Los Tres Brazos, Rosabel Castillo Rolffot, aseguró este sábado que inocente de los hechos que se le imputan porque que siempre ha actuado con transparencia.

“Mi función ha sido una función pública por 20 años continúa e ininterrumpida. Las verdad resplandecerá”, expresó al ser cuentionada por la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Exhortó a los medios de comunicación a darle seguimiento al caso para que vean como dieron los hechos.

Dijo que ayer acudió por ante las autoridades para ponerse a disposición de la justicia.

“Siempre he estado dispuesta, he estado en lugares donde todo el mundo sabe dónde me puede ubicar”, subrayó Castillo Rolffot.

Nota relacionada: Apresan directora de Registro de Títulos por caso de Los Tres Brazos

La Procuraduría General de la República –PGR- anunció el pasado jueves que someterá a 11 personas por la presunta venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos, del municipio e Santo Domingo Este.

Durante una rueda de prensa, el Procurador Jean A. Rodríguez, informó que las personas que serán sometidas son Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE); Irving José Cruz Crespo, exconsultor Jurídico de Corde; Manuel Aybar Ferrando, exgenernete Inmobiliario de Corde y Rosabel Castillo Rolffot, , exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos.

Además, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial Infepa; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad Proyecciones Inmobiliarias Gómez; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial Titulatec y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruíz Mella.

Nota relacionada: Procuraduría someterá 11 personas por venta de terrenos de Los Tres Brazos