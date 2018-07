J.Lo recibirá el máximo honor en los Premios MTV

López, criada en el Bronx, ha lanzado múltiples videos exitosos memorables cargados de baile desde fines de los 90, incluyendo “If You Had My Love”, ”Waiting for Tonight”, ”I’m Real” y “Jenny From the Block”.

Entre los artistas que han recibido el premio Vanguard están Madonna, Guns N’ Roses y Beyonce.

Cardi B encabeza este año la lista de nominados con 10 candidaturas. López tiene dos por su colaboración con Cardi B “Dinero”, que también incluye a DJ Khaled.